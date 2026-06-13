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В Польше для украинцев, работающих в такси, могут ввести новую обязательную проверку

21:26, 13 июня 2026
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Для получения права работать таксистом могут потребовать справку о несудимости не только из Польши, но и из Украины.
В Польше для украинцев, работающих в такси, могут ввести новую обязательную проверку
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Польша планирует усилить контроль за водителями такси из стран, не входящих в ЕС. Будущих таксистов обяжут подтверждать отсутствие судимости не только в Польше, но и в своей стране. Причина — действующие правила не позволяют проверить, был ли человек осужден за тяжкие преступления за пределами Евросоюза.

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Министерство инфраструктуры Польши завершает подготовку изменений в законодательство об автомобильных перевозках.

В частности, наиболее резонансным нововведением станет требование для водителей из стран вне ЕС и Европейской ассоциации свободной торговли (EFTA) предоставлять справку о несудимости не только из польского реестра, но и из страны своего происхождения.

Документ необходимо будет перевести на польский язык через присяжного переводчика или консульство.

Почему Польша решила изменить правила

Сейчас для получения права работать таксистом достаточно справки из польского реестра. Однако этот реестр не содержит информации о приговорах, вынесенных гражданам других государств за пределами ЕС.

Из-за этого, как отмечают польские таксомоторные организации, возникает ситуация, когда человек, осужденный в своей стране за тяжкие преступления, может формально считаться несудимым в Польше и получить разрешение на перевозку пассажиров.

В польских СМИ в качестве примера приводят граждан Грузии, Пакистана и Украины, в отношении которых польские органы не имеют доступа к информации о возможных судимостях на родине.

Что еще изменится

Правительство также планирует ввести единый идентификатор таксиста, который будет действовать по всей стране. Он будет подтверждать право водителя работать в сфере пассажирских перевозок.

Кроме того, власти хотят перекрыть схемы, с помощью которых компании обходят наказание после потери лицензии. Для этого планируется изменить порядок выдачи документов на автомобили, используемые для работы в такси.

Таксисты требуют еще более жестких правил

Представители отрасли поддерживают усиление проверок, но считают, что этого недостаточно.

Они предлагают дополнительно обязать водителей:

  • владеть польским языком хотя бы на разговорном уровне;
  • знать местность, в которой работают;
  • иметь не менее трех лет водительского стажа.

Также участники рынка выступают за создание единой электронной базы данных, где будет храниться информация о водителях, лицензиях, автомобилях и результатах медицинских осмотров. По их мнению, это позволит быстрее выявлять нарушителей и повысит безопасность пассажиров.

По данным польских СМИ, законопроект в ближайшее время должен поступить на рассмотрение правительства, после чего его передадут в польский парламент.

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