«Трудоустройство» для отсрочки за 25 тысяч долларов: в Закарпатье разоблачили схему с участием адвоката и директора колледжа

На самом деле работать было не нужно — достаточно было время от времени появляться в учебном заведении, чтобы не вызывать подозрений.

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Прокуратура Закарпатской области направила в суд обвинительный акт в отношении адвоката и директора регионального филиала частного колледжа. Их подозревают в организации схемы с фиктивным трудоустройством военнообязанного для получения отсрочки от мобилизации.

По данным следствия, за 25 тысяч долларов США мужчину официально оформили на руководящую должность в учебном заведении. Однако фактически выполнять свои обязанности он не должен был. Ему нужно было лишь время от времени появляться в колледже, чтобы создавать видимость работы.

Также, как установили правоохранители, «работник» должен был оформить банковскую карту для получения зарплаты и передать ее организаторам схемы. При этом ежемесячно он самостоятельно оплачивал бы налоги и единый социальный взнос с начисленной фиктивной зарплаты.

Таким образом, после передачи 25 тысяч долларов мужчина должен был еще и покрывать расходы на содержание формального трудоустройства.

Адвокату и директору филиала колледжа инкриминируют получение неправомерной выгоды должностным лицом юридического лица частного права по предварительному сговору группой лиц — по ч. 4 ст. 368-3 Уголовного кодекса Украины.

Суд избрал обоим фигурантам меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога примерно по 1,1 млн грн каждому.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Шевченковский районный суд города Полтавы признал виновным мужчину, который подделал документы о составе семьи и свидетельство о рождении ребенка, чтобы получить отсрочку от мобилизации. За это ему назначили штраф.

Как указано в материалах дела № 554/9923/26, мужчина самостоятельно внес ложные сведения в справку о составе семьи и копию свидетельства о рождении ребенка. В частности, он изменил год рождения одного из детей, чтобы подтвердить наличие троих несовершеннолетних детей и получить право на отсрочку от мобилизации.