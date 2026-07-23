Будет ли выходным День Независимости в 2026 году: как будем работать 24 августа

На государственном уровне официальные праздничные и нерабочие дни не устанавливаются.

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День Независимости Украины традиционно отмечают 24 августа. В мирное время эта дата является государственным праздником и в соответствии с законодательством является нерабочим днем для работников.

Однако из-за действия военного положения праздничные дни имеют особый порядок применения.

Будет ли дополнительный выходной 24 августа

На период военного положения в Украине не применяются положения статей 71–73 Кодекса законов о труде Украины, регулирующие праздничные и нерабочие дни.

Это означает, что официальные праздничные и нерабочие дни, предусмотренные трудовым законодательством в мирное время, автоматически не создают дополнительных выходных.

Фактически это означает, что на государственном уровне официальные праздничные и нерабочие дни не устанавливаются.

Кто решает, будут ли работать работники

Порядок работы в праздничные дни определяет работодатель. Руководитель предприятия или физическое лицо-работодатель может:

оставить 24 августа выходным днем;

привлечь работников к работе, если этого требует производственный процесс.

Такое решение зависит непосредственно от работодателя.

Как будет оплачиваться работа в этот день

Отмененные праздничные дни могут быть включены в норму рабочего времени и оплачиваться в одинарном размере, если работодатель не примет решение сделать такой день выходным (без оплаты).

Следовательно, во время военного положения День Независимости Украины не создает автоматически дополнительного выходного. Вместе с тем работодатели могут самостоятельно определить режим работы предприятия и оставить этот день нерабочим.

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