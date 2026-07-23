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Особенности наследования малолетними и несовершеннолетними детьми: что нужно знать

20:02, 23 июля 2026 104
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Закон предусматривает ряд гарантий, которые обеспечивают справедливое распределение наследства и не допускают нарушения имущественных прав малолетних и несовершеннолетних наследников.
Особенности наследования малолетними и несовершеннолетними детьми: что нужно знать
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Наследственные вопросы всегда непросты, особенно когда наследниками являются дети. Именно поэтому Гражданский кодекс Украины предусматривает дополнительные гарантии, призванные защитить их права и законные интересы. Об этом напомнило Хмельницкое межрегиональное управление Министерства юстиции Украины.

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Кто считается малолетним и несовершеннолетним?

Малолетним является ребенок в возрасте до 14 лет, а несовершеннолетним — лицо в возрасте от 14 до 18 лет. Независимо от возраста такие лица могут быть наследниками как по закону, так и по завещанию. 

Если наследование происходит по закону, дети наследодателя относятся к наследникам первой очереди вместе с тем из супругов, который пережил наследодателя, и его родителями. Каждый из них наследует равную долю имущества.

А если есть завещание? 

Даже если ребенок не указан в завещании, закон защищает его права. Малолетние и несовершеннолетние дети имеют право на обязательную долю в наследстве. Как правило, она составляет половину той доли, которую ребенок получил бы в случае наследования по закону. Это одна из важных гарантий защиты прав детей. 

Нужно ли принимать наследство?

Малолетние и несовершеннолетние лица считаются принявшими наследство автоматически, если они не отказались от него в установленном законом порядке. 

При этом несовершеннолетнее лицо, достигшее 14 лет, имеет право самостоятельно подать заявление о принятии наследства без согласия родителей или попечителя. От имени детей до 14 лет такое заявление подают родители, усыновители или опекун.

Особая защита нерожденного ребенка

Закон также защищает права ребенка, который был зачат при жизни наследодателя, но родился уже после его смерти. В таком случае выдача свидетельства о праве на наследство и распределение наследственного имущества между наследниками осуществляются только после рождения ребенка. Это гарантирует, что его законные права будут полностью учтены. 

Когда можно получить свидетельство о праве на наследство?

Свидетельство о праве на наследство выдается после истечения шести месяцев со дня открытия наследства. Именно в течение этого времени наследники могут реализовать свои наследственные права.

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