«Парковочная жабка» во дворе дома: можно ли законно закрепить за собой парковочное место

Можно ли законно закрепить за собой парковочное место и в каких случаях ограничители могут демонтировать.

Фото: SUD.UA

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Желание «закрепить» место для автомобиля возле дома часто побуждает водителей устанавливать специальные ограничители парковки, известные как «парковочные жабки». Однако такая конструкция сама по себе не делает место частным и не дает никаких прав на его единоличное использование. Если речь идет о территории коммунальной собственности, самовольная установка таких устройств является незаконной, а сами конструкции могут быть демонтированы.

«Парковочная жабка» не дает права на парковочное место

Специалисты подчеркивают, что ни одно лицо не может самостоятельно «закрепить» за собой часть территории общего пользования только путем установки механического ограничителя. Земли коммунальной собственности предназначены для общего пользования, поэтому резервировать на них места для частных автомобилей без соответствующего согласования не разрешается.

Самовольно установленная «парковочная жабка» не создает никаких имущественных или иных прав на парковочное место.

В каких случаях установка ограничителя возможна

В то же время установка таких конструкций возможна только при наличии официального разрешения и с соблюдением установленной процедуры.

Для этого необходимо:

подать соответствующее заявление в уполномоченный орган;

получить согласование только для конкретного места, которое соответствует требованиям безопасности и не создает препятствий для пешеходов и транспорта;

проводить монтаж только после получения официального разрешения.

Незаконные конструкции могут демонтировать

Самовольно установленные ограничители парковки могут быть демонтированы. Кроме того, такие конструкции нередко ухудшают благоустройство территории и создают дополнительные риски для пешеходов и водителей.

Уполномоченные службы реагируют на случаи незаконной установки таких элементов и принимают меры по их демонтажу.

Что стоит помнить водителям

Установка «парковочной жабки» не превращает место для стоянки в частное. Если территория принадлежит общине, пользоваться ею необходимо в соответствии с установленными правилами. Любые попытки самостоятельно ограничить доступ к парковочному месту без предусмотренных законом разрешений могут быть признаны незаконными.

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