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Оклады от 15 до 24 тысяч гривен: Киевский окружной админсуд сообщил о наличии вакантных должностей

16:26, 23 июля 2026 181
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Объявлен отбор на вакантные должности в Киевском окружном административном суде.
Оклады от 15 до 24 тысяч гривен: Киевский окружной админсуд сообщил о наличии вакантных должностей
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Киевский окружной административный суд сообщил о наличии ряда вакантных должностей. 

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В настоящее время объявлен отбор кандидатов на следующие вакантные должности:

помощник судьи — 3 штатные единицы, должностной оклад — 24 834 грн;

главный специалист сектора кибербезопасности, защиты информации и цифровой инфраструктуры — 1 штатная единица, должностной оклад — 23 464 грн;

секретарь судебного заседания отдела документального обеспечения и контроля (канцелярия) — 5 штатных единиц, должностной оклад — 18 771 грн;

секретарь суда — 7 штатных единиц, должностной оклад — 15 017 грн.

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суд Киев вакансии

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