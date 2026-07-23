Оклады от 15 до 24 тысяч гривен: Киевский окружной админсуд сообщил о наличии вакантных должностей

Объявлен отбор на вакантные должности в Киевском окружном административном суде.

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Киевский окружной административный суд сообщил о наличии ряда вакантных должностей.

В настоящее время объявлен отбор кандидатов на следующие вакантные должности:

помощник судьи — 3 штатные единицы, должностной оклад — 24 834 грн;

главный специалист сектора кибербезопасности, защиты информации и цифровой инфраструктуры — 1 штатная единица, должностной оклад — 23 464 грн;

секретарь судебного заседания отдела документального обеспечения и контроля (канцелярия) — 5 штатных единиц, должностной оклад — 18 771 грн;

секретарь суда — 7 штатных единиц, должностной оклад — 15 017 грн.

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