Оклади від 15 до 24 тисяч гривень: Київський окружний адмінсуд повідомив про наявність вакантних посад

Оголошено добір на вакантні посади у Київському окружному адміністративному суді.

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Київський окружний адміністративний суд повідомив про наявність низки вакантних посад.

Наразі оголошено добір кандидатів на такі вакантні посади:

- помічник судді 3 шт. од., посадовий оклад – 24 834 грн.;

- головний спеціаліст сектору кібербезпеки, захисту інформації та цифрової інфраструктури – 1 шт. од., посадовий оклад – 23 464 грн.;

- секретар судового засідання відділу документального забезпечення і контролю (канцелярія) – 5 шт. од., посадовий оклад – 18 771 грн.;

- секретар суду – 7 шт. од., посадовий оклад – 15 017 грн.

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