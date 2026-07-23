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Оклади від 15 до 24 тисяч гривень: Київський окружний адмінсуд повідомив про наявність вакантних посад

16:26, 23 липня 2026 180
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Оголошено добір на вакантні посади у Київському окружному адміністративному суді.
Оклади від 15 до 24 тисяч гривень: Київський окружний адмінсуд повідомив про наявність вакантних посад
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Київський окружний адміністративний суд повідомив про наявність низки вакантних посад.

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Наразі оголошено добір кандидатів на такі вакантні посади:

- помічник судді 3 шт. од., посадовий оклад – 24 834 грн.;

- головний спеціаліст сектору кібербезпеки, захисту інформації та цифрової інфраструктури – 1 шт. од., посадовий оклад – 23 464 грн.;

- секретар судового засідання відділу документального забезпечення і контролю (канцелярія) – 5 шт. од., посадовий оклад – 18 771 грн.;

- секретар суду – 7 шт. од., посадовий оклад – 15 017 грн.

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суд Київ вакансії

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