Оклади від 15 до 24 тисяч гривень: Київський окружний адмінсуд повідомив про наявність вакантних посад
16:26, 23 липня 2026 180
Оголошено добір на вакантні посади у Київському окружному адміністративному суді.
Київський окружний адміністративний суд повідомив про наявність низки вакантних посад.
Наразі оголошено добір кандидатів на такі вакантні посади:
- помічник судді 3 шт. од., посадовий оклад – 24 834 грн.;
- головний спеціаліст сектору кібербезпеки, захисту інформації та цифрової інфраструктури – 1 шт. од., посадовий оклад – 23 464 грн.;
- секретар судового засідання відділу документального забезпечення і контролю (канцелярія) – 5 шт. од., посадовий оклад – 18 771 грн.;
- секретар суду – 7 шт. од., посадовий оклад – 15 017 грн.
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