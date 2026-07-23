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Володимир Зеленський розкрив, яку посаду запропонував Юлії Свириденко

16:40, 23 липня 2026 184
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Президент пояснив, що вважає посаду посла України у США однією з ключових для держави, а Юлію Свириденко назвав кандидатурою, яка відповідала б рівню цієї посади.
Володимир Зеленський розкрив, яку посаду запропонував Юлії Свириденко
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Президент України Володимир Зеленський заявив, що пропонував колишній очільниці уряду Юлії Свириденко очолити дипломатичне представництво України у США. 

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Як Зеленський розповів під час спільної пресконференції з прем’єр-міністром Ірландії Міхолом Мартіном у Києві, він розглядав кандидатуру Свириденко на посаду посла через її внесок в укладення економічної угоди зі Сполученими Штатами.

Він наголосив, що посол України у США має бути людиною високого державного рівня — рівня віцепрем’єра, міністра або прем’єр-міністра, оскільки це один із ключових напрямів зовнішньої політики.

Зеленський зазначив, що Свириденко відіграла важливу роль у підготовці та укладенні економічної угоди зі США. 

Водночас, він додав, що для Свириденко «є пропозиція очолити ще один напрямок». Про що саме йдеться, Зеленський не уточнив.

Також Глава держави повідомив, що запропонував міністру оборони Рустему Умєрову нові варіанти подальшої роботи.

За словами Зеленського, перед Умєровим наразі стоять три ключові завдання: участь у переговорах щодо завершення війни, робота над drone deal та розвиток проєкту антибалістичної системи Freya.

Нагадаємо, Верховна Рада 258 голосами підтримала проєкт постанови 15407 про відставку прем’єр-міністра України Юлії Свириденко.

Раніше Юлія Свириденко заявила, що подала у відставку через необхідність оновлення Кабінету міністрів. За її словами, таке рішення було ухвалене після розмови з Президентом України.

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США призначення Володимир Зеленський Рустем Умєров Юлія Свириденко

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