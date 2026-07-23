После фронта — в скорую: как боевые медики могут продолжить работу после увольнения со службы

Государство стремится, чтобы каждый боевой медик, который обратится в центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, имел возможность получить работу по приобретенной в армии профессии.

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Боевые медики, которые завершили военную службу, смогут продолжить профессиональную деятельность в гражданской системе здравоохранения. В Министерстве здравоохранения ожидают, что специалисты присоединятся к работе в системе экстренной медицинской помощи.

Как сообщили в МОЗ, для трудоустройства необходимо обратиться в центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф в любом регионе Украины и оформить трудоустройство на должность экстренного медицинского техника.

В ведомстве отметили, что интеграция боевых медиков, вернувшихся со службы, в гражданскую медицину является одним из приоритетов государственной политики в сфере здравоохранения, предусмотренных Планом приоритетных действий правительства на 2026 год.

«Государство стремится, чтобы каждый боевой медик, который обратится в центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, имел возможность получить работу по приобретенной в армии профессии», — отметили в МОЗ.

В министерстве напомнили, что в сентябре 2025 года был утвержден профессиональный стандарт «Экстренный медицинский техник». Он позволяет боевым медикам без дополнительного обучения на начальном этапе трудоустроиться в системе экстренной медицинской помощи, а впоследствии подтвердить свою профессиональную квалификацию.

Воспользоваться этой возможностью могут военнослужащие, которые имеют свидетельство о присвоении профессиональной квалификации «Боевой медик» и проходили службу на должности боевого медика взвода в Вооруженных силах Украины или других военных формированиях.

После трудоустройства экстренный медицинский техник в течение года должен сдать квалификационный экзамен для подтверждения профессионального уровня. Если специалист не имеет водительского удостоверения соответствующей категории, его необходимо получить в течение двух лет.

В то же время медики с углубленной подготовкой по тактической догоспитальной помощи и соответствующим опытом службы могут претендовать на присвоение квалификации экстренного медицинского техника I или II класса.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», для боевых медиков упростили доступ к наркотическим обезболивающим на фронте. Соответствующие изменения в порядок обращения таких препаратов внесло правительство, сообщили в Министерстве обороны.

В частности, правительство отказалось от использования гражданских форм медицинской отчетности в боевых условиях. Вместо этого боевые медики смогут использовать упрощенные военные документы, в частности «Карту раненого», что позволяет быстро и законно фиксировать применение препаратов непосредственно на поле боя.

Изменения касаются порядка приобретения, перевозки, хранения, отпуска, использования и уничтожения наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров в учреждениях здравоохранения. Ключевое нововведение — легализация первичной учетной документации, утвержденной Минобороны, вместо гражданских форм в период военного положения и еще 60 дней после его прекращения.