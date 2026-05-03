Боевые медики смогут использовать наркотические обезболивающие на фронте по упрощенным правилам

12:05, 3 мая 2026
Правительство позволило отказаться от гражданской отчетности и перейти на военные документы.
Для боевых медиков упростили доступ к наркотическим обезболивающим на фронте. Соответствующие изменения в порядок обращения таких препаратов внесены правительством, сообщили в Министерстве обороны.

В частности, правительство отказалось от применения гражданских форм медицинской отчетности в боевых условиях. Вместо этого боевые медики смогут использовать упрощенные военные документы, в частности «Карту раненого», что позволяет быстро и легально фиксировать применение препаратов непосредственно на поле боя.

Изменения касаются порядка приобретения, перевозки, хранения, отпуска, использования и уничтожения наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров в учреждениях здравоохранения. Ключевое нововведение — легитимизация первичной учетной документации, утвержденной Минобороны, вместо гражданских форм в период военного положения и еще 60 дней после его прекращения.

Кроме того, Министерство обороны получило полномочия самостоятельно определять правила обеспечения, хранения и списания таких препаратов в военных частях. Речь идет о подразделениях, которые выполняют боевые задачи в районах ведения боевых действий или на временно оккупированных территориях.

Таким образом, отменяются требования мирного времени относительно обращения наркотических лекарственных средств, которые невозможно выполнить в полевых условиях. Это должно ускорить оказание помощи раненым без лишней бюрократии.

правительство Кабинет Министров Украины

