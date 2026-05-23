Верховный Суд: гибель отчима не является основанием для увольнения военнослужащего во время военного положения

Верховный Суд подчеркнул, что установление факта родственных отношений в судебном порядке возможно при наличии кровного родства, которое между отчимом и пасынком отсутствует.

Верховный Суд в составе коллегии судей Второй судебной палаты Кассационного гражданского суда 1 апреля рассмотрел в порядке письменного производства кассационную жалобу лица по делу по иску лица к ВЧ, третье лицо — Министерство обороны Украины, об установлении факта родственных отношений.

В обоснование заявленных требований истец ссылался на то, что его отчим был призван на военную службу и погиб во время ведения боевых действий. Он обратился к командиру ВЧ с рапортом, в котором просил уволить его из ВЧ на основании абз. 14 пп. «г» п. 2 ч. 4 ст. 26 ЗУ «О воинской обязанности и военной службе» как военнослужащего, проходящего военную службу по призыву во время действия мобилизации в период военного положения, по семейным обстоятельствам, а именно в связи с гибелью близкого родственника во время обеспечения национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии против Украины во время действия военного положения. Однако ему было отказано.

Суд первой инстанции, с выводами которого согласился апелляционный суд, в удовлетворении иска отказал, мотивируя свое решение тем, что действующее законодательство предусматривает перечень оснований для увольнения военнослужащих с военной службы по семейным обстоятельствам или по другим уважительным причинам во время действия военного положения и перечень близких родственников, гибель которых во время обеспечения национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии против Украины во время действия военного положения обусловливает возможность увольнения с военной службы. При этом ответчик не оспаривает наличие факта родственных отношений истца с его отчимом и того, что они были близкими людьми, а указывает на отсутствие оснований для увольнения согласно действующему законодательству.

ВС согласился с выводом судов предыдущих инстанций и привел следующие правовые выводы.

Юридические факты могут быть установлены только для защиты, возникновения, изменения или прекращения личных либо имущественных прав самого заявителя.

Объектом судебной защиты при рассмотрении дел об установлении фактов, имеющих юридическое значение, являются охраняемые законом интересы, а предметом судебной деятельности — установление юридических фактов с целью обеспечения реализации заинтересованными лицами принадлежащих им субъективных прав.

Следовательно, для определения юридического характера факта необходимо выяснить цель установления, поскольку цель дает возможность сделать вывод, действительно ли этот факт является юридическим и будет ли он иметь правовые последствия.

Установление факта родственных отношений возможно только при наличии кровного родства, а отчим и пасынок не являются родственниками. Истец не предоставил суду надлежащих и допустимых доказательств в подтверждение факта его кровного родства с отчимом. Других требований, в частности об установлении факта совместного проживания с отчимом, истец не заявлял.

ВС отметил, что п. 3 ч. 12 ст. 26 Закона Украины «О воинской обязанности и военной службе» установлены основания для увольнения с военной службы во время действия военного времени в случае гибели близкого родственника и перечень близких родственников, подпадающих под действие указанной нормы закона. Отчим в указанный перечень не входит.

ВС отметил, что установление факта родственных отношений с лицом, с которым нет кровной связи, является невозможным, а сама по себе гибель отчима не является законодательным основанием для увольнения пасынка с военной службы.

ВС отклонил доводы кассационной жалобы о том, что в делах о коррупции отчима признают близким родственником.

Применение ст. 1 Закона Украины «О предотвращении коррупции», ст. 26 СК Украины, ст. 25-1 КЗоТ Украины по аналогии закона невозможно при решении вопроса об определении понятия «близкие родственники» (п. 3 ч. 4 ст. 1253 ГК Украины), поскольку в этих актах законодательства даются разные определения круга таких лиц, что связано со специальными целями правового регулирования соответствующих актов.

Подробнее с текстом постановления Верховного Суда от 01 апреля 2026 года по делу № 545/3618/24 (производство № 61-9643св25) можно ознакомиться по ссылке.

