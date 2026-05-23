  1. В Украине

Почему у военнообязанных могут временно изымать телефоны — объяснение ТЦК

15:25, 23 мая 2026
В ТЦК объяснили изъятие телефонов у военнообязанных риском передачи данных РФ.
В медиа периодически появляются сообщения о случаях временного изъятия мобильных телефонов у военнообязанных во время пребывания в ТЦК или прохождения ВЛК. В Винницком ТЦК и СП объяснили, что такие ограничения связаны, прежде всего, с вопросами безопасности и недопущением утечки информации о местах нахождения личного состава.

Как заявила представитель Винницкого ТЦК и СП, майор Мирослава Ляшук, во время прохождения ВЛК граждане находятся на режимных объектах, где находится большое количество военнослужащих, поэтому использование мобильных телефонов может создавать риски для безопасности. По ее словам, до завершения проверок невозможно полностью исключить риск передачи информации о местах нахождения военнообязанных представителям РФ.

"Пока человек не изучен психологически, он не прошел ВИК, где гарантии того, что этот человек не работает с представителями Российской Федерации и не может передать им координаты размещения военнообязанных?", - сказала Ляшук в комментарии Суспильне Винница.

