Снимал мобилизационные мероприятия ТЦК и публиковал в TikTok: как суд обосновал приговор жителю Закарпатья

14:14, 23 мая 2026
Жителя Закарпатья судили за публикацию в TikTok видео с места работы мобильных групп ТЦК и СП во время проведения мобилизационных мероприятий.
Виноградовский районный суд Закарпатской области рассмотрел уголовное производство по обвинению жителя Закарпатской области в препятствовании законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других воинских формирований в особый период, квалифицированном по ч. 1 ст. 114-1 УК Украины.

Суд исследовал обстоятельства распространения через социальную сеть TikTok видеозаписей с местами пребывания мобильных групп территориальных центров комплектования и социальной поддержки во время проведения мероприятий оповещения и мобилизации на территории Закарпатской области.

Суть дела № 299/1639/26

Суд установил, что обвиняемый, осознавая общественный резонанс деятельности территориальных центров комплектования и социальной поддержки и существующий в социальных сетях спрос на информацию о местах проведения мобилизационных мероприятий, сформировал умысел на препятствование законной деятельности ВСУ и других воинских формирований в особый период.

По материалам производства, обвиняемый со своего аккаунта в TikTok систематически публиковал видеозаписи с указанием мест пребывания совместных мобильных постов патрульной полиции и военнослужащих ТЦК и СП в Мукачевском, Ужгородском и Береговском районах Закарпатской области. Видео публиковались в течение 2024–2026 годов.

Суд отметил, что в опубликованных материалах содержалась информация о месте и времени проведения мобилизационных мероприятий, которая использовалась лицами, стремившимися избежать мобилизации и исполнения воинской обязанности.

В приговоре указано, что распространение такой информации создавало препятствия для установления мобилизационного ресурса государства, ведения воинского учета, комплектования ВСУ и других воинских формирований в соответствии со штатами военного времени, а также для осуществления мероприятий общей мобилизации.

Суд также обратил внимание на письма соответствующих ТЦК и СП, в которых подтверждалось, что информация, распространенная через TikTok, фактически использовалась лицами, уклонявшимися от исполнения воинской обязанности, для получения данных о передвижении мобильных групп и избежания оповещения.

Позиция и выводы суда

Суд подчеркнул, что препятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других воинских формирований заключается во вмешательстве в такую деятельность, создании препятствий и преград, направленных на усложнение или невозможность выполнения возложенных на воинские формирования задач.

В приговоре указано, что обвиняемый осознавал характер своих действий и их последствия, а его умысел был направлен именно на создание препятствий для деятельности ТЦК и СП во время проведения мобилизационных мероприятий.

Суд подчеркнул, что целенаправленное распространение через социальные сети информации о местах фактического проведения мобилизационных мероприятий предоставляет возможность лицам, желающим уклониться от исполнения воинской обязанности, избегать воинского учета и призыва, а следовательно создает препятствия для обеспечения мобилизационных потребностей государства в условиях особого периода.

Обвиняемый в судебном заседании полностью признал свою вину, подтвердил обстоятельства, изложенные в обвинительном акте, и сообщил, что сожалеет о содеянном.

Суд учел искреннее раскаяние, активное содействие раскрытию преступления, отсутствие судимостей, положительную характеристику по месту жительства, наличие на содержании несовершеннолетних детей и инвалидность III группы.

Вместе с тем суд отметил, что преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 114-1 УК Украины, является тяжким и может быть совершено исключительно с прямым умыслом.

По результатам рассмотрения суд признал обвиняемого виновным в препятствовании законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других воинских формирований в особый период и назначил наказание в виде пяти лет лишения свободы.

Вместе с тем на основании ст.ст. 75–76 УК Украины суд освободил осужденного от отбывания наказания с испытанием, установив испытательный срок продолжительностью один год и возложив на него обязанности периодически являться в орган пробации и сообщать об изменении места жительства, работы или учебы.

