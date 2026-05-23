Украина ввела санкции против 29 торговых судов, перевозящих военные грузы для РФ

Украина также применила санкции в отношении оккупантов, ответственных за ракетные удары по стране

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы, которыми ввел в действие решения СНБО о применении санкций в отношении оккупантов, ответственных за ракетные удары по территории Украины, и морских судов, являющихся частью теневого военно-логистического флота России.

В первый санкционный пакет вошли 127 российских оккупантов, причастных к ракетным ударам по Украине, в частности по критической инфраструктуре и гражданским объектам.

Ограничения наложены на командиров подразделений дальней авиации воздушно-космических сил России, которые применили более 4100 крылатых ракет воздушного базирования Х-101, Х-55, Х-555, Х-22, Х-32 и аэробаллистических ракет «Кинжал». В частности, они наносили удары по детской больнице «Охматдет» в Киеве 8 июля 2024 года и многоэтажному дому в Тернополе 19 ноября 2025 года, что привело к гибели 38 человек, среди которых восемь детей. Среди них и те, кто наносил удары с использованием ФАБ-1500 и ФАБ-3000 по Мариуполю в марте 2022 года.

Санкции также наложены на командиров ракетно-артиллерийских подразделений сухопутных войск вооруженных сил России. Они осуществили более 1100 атак с использованием крылатых ракет наземного базирования «Искандер-К» и баллистических ракет «Искандер-М». В результате были атакованы критическая и гражданская инфраструктура по всей территории Украины, нанесен удар по кафе-магазину в селе Гроза Харьковской области 5 октября 2023 года, где погибли 59 человек, атакована центральная часть Сум, где было 35 жертв, в том числе двое подростков, и нанесен удар по центру Чернигова 17 апреля 2024 года, где вследствие удара тремя ракетами погибли 18 человек, еще 78 получили ранения.

Во второй пакет вошли 29 гражданских торговых судов, задействованных в перевозке грузов для военных нужд РФ. Их привлекают к регулярной перевозке крупных объемов вооружений, боеприпасов, военной техники и личного состава Министерства обороны России. Большинство из них находятся под санкциями США, Европейского Союза и Великобритании. По остальным Украина будет работать с партнерами над синхронизацией санкций.

«Санкции — это инструмент системного ограничения российской способности вести войну. Один сегодняшний пакет подсвечивает каналы поставок оружия для российской армии, посмотрим, какие порты теперь будут принимать эти суда. Другой — персонально по тем, кто отдает приказы и осуществляет ракетный террор против украинских городов. Это о повышении цены агрессии для России, усложнении ее военных операций и формировании неотвратимой ответственности за удары по гражданским людям и инфраструктуре», — подчеркнул советник — уполномоченный Президента по вопросам санкционной политики Владислав Власюк.

