  1. В Украине

Украина ввела санкции против 29 торговых судов, перевозящих военные грузы для РФ

13:59, 23 мая 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Украина также применила санкции в отношении оккупантов, ответственных за ракетные удары по стране
Украина ввела санкции против 29 торговых судов, перевозящих военные грузы для РФ
Фото: Reuters
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы, которыми ввел в действие решения СНБО о применении санкций в отношении оккупантов, ответственных за ракетные удары по территории Украины, и морских судов, являющихся частью теневого военно-логистического флота России.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

В первый санкционный пакет вошли 127 российских оккупантов, причастных к ракетным ударам по Украине, в частности по критической инфраструктуре и гражданским объектам.

Ограничения наложены на командиров подразделений дальней авиации воздушно-космических сил России, которые применили более 4100 крылатых ракет воздушного базирования Х-101, Х-55, Х-555, Х-22, Х-32 и аэробаллистических ракет «Кинжал». В частности, они наносили удары по детской больнице «Охматдет» в Киеве 8 июля 2024 года и многоэтажному дому в Тернополе 19 ноября 2025 года, что привело к гибели 38 человек, среди которых восемь детей. Среди них и те, кто наносил удары с использованием ФАБ-1500 и ФАБ-3000 по Мариуполю в марте 2022 года.

Санкции также наложены на командиров ракетно-артиллерийских подразделений сухопутных войск вооруженных сил России. Они осуществили более 1100 атак с использованием крылатых ракет наземного базирования «Искандер-К» и баллистических ракет «Искандер-М». В результате были атакованы критическая и гражданская инфраструктура по всей территории Украины, нанесен удар по кафе-магазину в селе Гроза Харьковской области 5 октября 2023 года, где погибли 59 человек, атакована центральная часть Сум, где было 35 жертв, в том числе двое подростков, и нанесен удар по центру Чернигова 17 апреля 2024 года, где вследствие удара тремя ракетами погибли 18 человек, еще 78 получили ранения.

Во второй пакет вошли 29 гражданских торговых судов, задействованных в перевозке грузов для военных нужд РФ. Их привлекают к регулярной перевозке крупных объемов вооружений, боеприпасов, военной техники и личного состава Министерства обороны России. Большинство из них находятся под санкциями США, Европейского Союза и Великобритании. По остальным Украина будет работать с партнерами над синхронизацией санкций.

«Санкции — это инструмент системного ограничения российской способности вести войну. Один сегодняшний пакет подсвечивает каналы поставок оружия для российской армии, посмотрим, какие порты теперь будут принимать эти суда. Другой — персонально по тем, кто отдает приказы и осуществляет ракетный террор против украинских городов. Это о повышении цены агрессии для России, усложнении ее военных операций и формировании неотвратимой ответственности за удары по гражданским людям и инфраструктуре», — подчеркнул советник — уполномоченный Президента по вопросам санкционной политики Владислав Власюк.

 

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

россия санкции Владимир Зеленский

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Украинцам грозит штраф от налоговой за поступления на личные карты: когда вы под прицелом ГНС

Вопрос налогообложения переводов между банковскими картами зависит не от факта транзакции, а от того, признаются ли полученные средства доходом физического лица.

Большая Палата ВС решит, можно ли взыскивать миллионные долги за электроэнергию на ВОТ

ВС поставил под сомнение возможность использования данных коммерческого учета, сформированных на ВОТ, для взыскания задолженности за небалансы электроэнергии.

Прокурорам запретят представлять граждан в судах — правительство предлагает изменить закон о прокуратуре

Кабинет Министров предлагает существенно ограничить представительские полномочия прокуратуры и исключить возможность представлять интересы граждан в судах.

Нотариусы не могут принимать е-карту плательщика налогов из Дії, несмотря на её внедрение: цифровая процедура до сих пор не урегулирована

Несмотря на цифровизацию госуслуг, использование е-карты плательщика налогов при нотариальных действиях до сих пор вызывает вопросы из-за несогласованности законодательства.

Недопустимость автоматического вывода о преступном происхождении имущества без доказывания фактов в практике ЕСПЧ

Имущество не может считаться преступным лишь на основании подозрений, а государство обязано доказать фактическую основу происхождения имущества.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]