Конституционный Суд принял решение относительно права на отпуска в условиях военного положения

Суд признал неконституционными предписания второго предложения абзаца второго части первой статьи 12 Закона в том, что они не обеспечивают предоставление лицам младше 18 лет и лицам с инвалидностью оплачиваемого ежегодного основного отпуска, минимальная продолжительность которого более 24 календарных дней.

Большая палата Конституционного Суда Украины 19 мая на пленарном заседании приняла Решение №3-р/2026 по делу по конституционному представлению Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека (относительно права на отпуска).

Судья-докладчик по делу Виктор Городовенко.

Предметом конституционного контроля в этом деле являются положения второго предложения абзаца второго, абзаца третьего части первой статьи 12, абзаца второго пункта 3 раздела «Заключительные положения» Закона Украины «Об организации трудовых отношений в условиях военного положения» от 15 марта 2022 года № 2136‒IX с изменениями.

В Законе определено, что:

«по решению работодателя неиспользованные дни такого отпуска могут предоставляться без сохранения заработной платы» (второе предложение абзаца второго части первой статьи 12);

«в период действия военного положения предоставление работнику любого вида отпуска (кроме отпуска в связи с беременностью и родами, отпуска по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста и отпуска в связи с усыновлением ребенка) сверх ежегодного основного отпуска, предусмотренного абзацем первым этой части, по решению работодателя может осуществляться без сохранения заработной платы. Предоставление неиспользованных дней такого отпуска переносится на период после прекращения или отмены военного положения. По решению работодателя неиспользованные дни такого отпуска могут предоставляться без сохранения заработной платы» (абзац третий части первой статьи 12);

Закон действует в период военного положения, введенного в соответствии с Законом Украины «О правовом режиме военного положения», и утрачивает силу со дня прекращения или отмены военного положения, кроме:

«второго предложения абзаца второго части первой и третьего предложения абзаца третьего части первой статьи 12 этого Закона, которые утрачивают силу с момента использования дней отпусков, перенесенных на период после прекращения или отмены военного положения» (абзац второй пункта 3 раздела «Заключительные положения»).

Исследовав вопросы, поднятые в конституционном представлении, Суд подчеркнул, что на конституционном уровне закреплена гуманистическая модель труда, фактически основанная на принципе баланса между работой и личной жизнью (work-life balance), который является базовой ценностью современного трудового права и фундаментом европейских международных стандартов в сфере труда, в том числе и относительно права на отдых.

В решении указано, что конституционное право на отдых, с одной стороны, вытекает из конституционного права на труд и гарантирует надлежащую его реализацию, с другой — является важным автономным конституционным правом человека социально-экономического характера, основанным на принципе баланса между работой и личной жизнью и направленным на сохранение и укрепление физического и психического здоровья человека, соблюдение других его прав и свобод и гармоничное развитие как таковое, что в конечном итоге способствует обеспечению благосостояния человека и достойного уровня его жизни.

Суд отметил, что законодатель, регулируя условия реализации конституционного права на отдых, должен гарантировать минимальную продолжительность оплачиваемого ежегодного отпуска для всех работающих лиц и обеспечивать усиленные минимальные гарантии реализации этого права, которые охватывают увеличенную продолжительность оплачиваемого времени отдыха для уязвимых категорий лиц, в частности детей и лиц с инвалидностью, что способствует обеспечению принципов баланса между трудом и отдыхом, равенства и недискриминации работников, что в условиях военного положения приобретает особую значимость.

Ограничение конституционного права на отдых может быть введено только соразмерно, с определением четких сроков. В период действия военного положения государство должно обеспечить по крайней мере минимальные гарантии отдыха для восстановления сил работников, чтобы полностью не лишить их отдыха.

Проанализировав положения второго предложения абзаца второго, абзаца третьего части первой статьи 12, абзаца второго пункта 3 раздела «Заключительные положения» Закона, Суд пришел к выводу, что эти положения сохраняют сущность права на отдых, заключающуюся в гарантировании каждому работнику оплачиваемого ежегодного основного отпуска продолжительностью 24 календарных дня, а также устанавливают необходимые меры, рационально связанные с достижением легитимной цели этих положений Закона.

В то же время положения второго предложения абзаца второго части первой статьи 12 Закона не обеспечивают в сфере труда и занятости для лиц до восемнадцати лет и лиц с инвалидностью минимальных гарантий права на отдых в виде ежегодного основного отпуска, минимальная продолжительность которого превышает 24 календарных дня, что нарушает принципы равенства, соразмерности и человеческого достоинства, нивелируя сущность конституционного права на отдых.

Суд также указал, что положения абзаца второго пункта 3 раздела «Заключительные положения» Закона не только нивелируют указанные минимальные гарантии права на отдых, поскольку продлевают действие положений второго предложения абзаца второго части первой статьи 12 Закона до момента, пока работники фактически не используют дни отпусков, перенесенные на период после прекращения или отмены военного положения в Украине, но и нарушают принцип правовой определенности и базовое требование четкости сроков ограничений прав и свобод в условиях военного положения.

Такие ограничения права на отпуск для каждого работника происходят в разное время и зависят от использования дней отпуска и их предоставления, что фактически индивидуализирует срок действия указанных ограничений и ставит его в зависимость от обстоятельств реализации права на отпуск, допуская произвольность и неодинаковость течения такого срока для работников. То есть течение указанного срока не происходит для всех работников по универсальным правилам, что обусловливает неопределенность продолжительности указанных ограничений права на отдых, их фактических и юридических последствий.

Учитывая указанное, Суд признал неконституционными положения:

второго предложения абзаца второго части первой статьи 12 Закона в части, в которой они не обеспечивают предоставление лицам до восемнадцати лет и лицам с инвалидностью оплачиваемого ежегодного основного отпуска минимальной продолжительностью более 24 календарных дней;

абзаца второго пункта 3 раздела «Заключительные положения» Закона.

В то же время Суд признал соответствующими Конституции Украины положения абзаца третьего части первой статьи 12 Закона.

Положения Закона, признанные неконституционными, утрачивают силу со дня принятия Судом этого Решения.

