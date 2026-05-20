Отстраненному госслужащему выплатят средний заработок только в случае закрытия дисциплинарного дела – ВС

КАС ВС пояснил, имеет ли госслужащий право на зарплату во время отстранения от должности.

Истец обратился в суд с иском к Главному территориальному управлению юстиции в Ровненской области о признании противоправными и отмене приказов относительно оплаты труда.

Работник указывал, что приказы являются противоправными, поскольку его отстранили от должности, а не от работы. По словам истца, он продолжал появляться на работе и выполнять свои трудовые функции, что обязывает ответчика выплачивать заработную плату. Кроме того, указал работник, ответчик на время отстранения, решил вопрос о невыплате поощрительных выплат, однако, как он указывает, не имел права не выплачивать заработную плату и ее составляющие.

Суд первой инстанции отказал в удовлетворении иска. Апелляционный суд оставил это решение без изменений.

Верховный Суд кассационную жалобу оставил без удовлетворения, решения судов предыдущих инстанций – без изменений.

КАС ВС в постановлении по делу № 817/1338/18 указал, что в случае принятия решения об отстранении работника от выполнения должностных обязанностей на время рассмотрения дисциплинарного производства заработная плата за период отстранения, то есть невыполнения должностных обязанностей, государственному служащему не выплачивается, а в случае закрытия дисциплинарного производства без привлечения к дисциплинарной ответственности ему выплачивается средний заработок, в противном случае – такая оплата труда не осуществляется. Ни одним нормативно-правовым актом, регулирующим прохождение публичной службы и правоотношения в сфере оплаты труда, не установлена обязанность работодателя осуществлять выплату работнику заработной платы во время применения к нему меры в виде отстранения от должности.

