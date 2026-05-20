  1. В Украине

Правительство запускает стратегию «Экономики будущего» с ориентацией на ЕС

11:12, 20 мая 2026
Правительство хочет повысить средние темпы роста ВВП до 6% в год, производительность труда с нынешних 1,3% до 5%, а долю инвестиций в ВВП с довоенных 16% до 24–30% ежегодно.
Правительство вместе с иностранными партнерами работает над созданием стратегии «Экономики будущего» для Украины на основе аналитических данных Всемирного банка.

Как отметила премьер-министр Юлия Свириденко, 20 мая видение правительства по ее реализации было представлено участникам международного консультативного бизнес-совета, заседание которого состоялось под председательством Президента Украины Владимира Зеленского.

«В основу этой стратегии заложены правила ЕС — прежде всего построение конкурентной и инвестиционно привлекательной экономики с сильными институтами и динамичным развитием частного сектора. Речь идет о развитии оборонных технологий, энергетики, аграрного сектора, транспорта, машиностроения, ИТ и критических минералов», — рассказала Юлия Свириденко.

По ее словам, правительство ставит амбициозную и одновременно достижимую цель — повысить средние темпы роста ВВП до 6% в год, производительность труда с нынешних 1,3% до 5%, а долю инвестиций в ВВП — с довоенных 16% до 24–30% ежегодно.

Следующим этапом планируется переход к отбору флагманских инвестиционных проектов «Экономики будущего», которые будут представлены партнерам на URC2026 в Гданьске.

В вечернем обращении Владимир Зеленский 19 мая сообщил, что будет подготовлена комплексная экономическая стратегия.

«Нужны именно такие шаги, которые дадут Украине больше экономического роста и позволят создать больше возможностей для того, чтобы наши люди оставались в нашей стране и создавали рабочие места в Украине», — отметил он.

Также продолжается подготовка к конференции в Гданьске по вопросам восстановления Украины. Конференция запланирована уже на июнь.

