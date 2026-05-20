В новом ГК хотят закрепить «право ожидания» на еще не построенные квартиры и дома

11:48, 20 мая 2026
Проект предлагает разрешить регистрировать отдельное вещное право на будущую недвижимость, которое будет возникать после государственной регистрации.
В проекте нового Гражданского кодекса Украины №15150 предлагают внедрить отдельное вещное право ожидания в отношении недвижимого имущества. Речь идет о праве лица в будущем приобрести право собственности или ограниченное вещное право на объект недвижимости. Нотариальная палата Украины заявила, что сама концепция выписана понятно, однако ее внедрение может потребовать масштабной перестройки системы государственной регистрации и адаптации уже действующего законодательства.

Отдельная глава о «праве ожидания»

В Книге 3 проекта Гражданского кодекса Украины №15150 предлагают внедрить отдельную главу 36 — «Вещное право ожидания».

Субъект вещного права ожидания будет иметь право:

  • приобрести право собственности или ограниченное вещное право на недвижимое имущество;
  • требовать завершения строительства объекта;
  • требовать принятия объекта в эксплуатацию для приобретения права собственности на недвижимость, соответствующую определенным в договоре техническим характеристикам.

Также проект предусматривает, что лицо, имеющее вещное право ожидания, будет обязано:

  • вносить платежи, определенные договором;
  • оплачивать расходы, связанные со строительством или приобретением недвижимого имущества;
  • осуществлять иные платежи, установленные законом.

Право ожидания предлагают регистрировать и отчуждать

Вещное право ожидания будет подлежать государственной регистрации и возникать с момента внесения соответствующей записи в Государственный реестр прав.

Также проект допускает отчуждение права ожидания.

Предусмотрено, что к его отчуждению будут применяться предписания об уступке права требования, если иное не установлено законом или договором.

Кроме того, отчуждение самого имущества, в отношении которого установлено право ожидания, не будет прекращать такое право.

Право ожидания хотят применять к будущей недвижимости

Проект предусматривает, что вещное право ожидания может устанавливаться:

  • в отношении недвижимого имущества, которое будет построено, приобретено или получено в будущем;
  • в отношении имущества, которое уже существует на момент установления такого права.

Субъектами права ожидания могут быть инвесторы, застройщики и заказчики объектов строительства.

Также право ожидания может одновременно принадлежать двум или более лицам, в частности с определением долей в праве, принадлежащих каждому из таких лиц.

Отдельно проект предусматривает, что право ожидания может устанавливаться договором, законом, а в случаях, определенных законом, — решением суда.

НПУ заявила о сложности адаптации новой системы

Нотариальная палата Украины в своем правовом анализе отметила, что глава о праве ожидания «теоретически выписана четко и понятно».

В то же время в НПУ напомнили, что в Украине уже:

  • состоялась реформа градостроительства;
  • заработала Единая государственная электронная система в сфере строительства;
  • внедрено специальное имущественное право как обременение;
  • создана новая система государственной регистрации прав на будущие объекты недвижимости;
  • значительное количество новостроек и специальных имущественных прав уже зарегистрировано.

В НПУ отметили, что внедрение права ожидания потребует изменения уже наработанных механизмов, масштабной доработки государственных реестров, адаптации новых понятий к действующим процедурам.

В правовом анализе подчеркивается, что такая адаптация может быть «чрезвычайно сложной, а возможно и нереальной».

НПУ высказала отдельные технические замечания

Отдельно Нотариальная палата высказала замечания относительно формулировок о государственной регистрации права ожидания.

В НПУ считают, что в Гражданском кодексе не стоит использовать конкретные названия государственных реестров, поскольку они могут изменяться.

Также в палате предложили использовать формулировки:

  • «его государственной регистрации»;
  • «лицо, за которым проведена государственная регистрация права».

Подробные правила государственной регистрации должны определяться отдельными законами, а не самим Гражданским кодексом.

НПУ также обратила внимание на коллизии с залогом

Отдельные положения проекта о залоге не учитывают право ожидания среди возможных предметов залога.

В НПУ указали, что это не согласуется с другими положениями самого проекта ГК, где право ожидания уже предусмотрено.

