Депутат из Житомирщины «забыл» указать в декларации НАПК 46 млн гривен

12:24, 20 мая 2026
Прокуратура уже направила обвинительный акт в суд.
Житомирская областная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении депутата Швайковской сельской рады Бердичевского района Житомирской области. Должностное лицо обвиняют в декларировании недостоверной информации на сумму более 46 млн грн.

Как отметили в НАПК, во время проверок его деклараций за 2022, 2023 и 2024 годы было установлено, что депутат, среди прочего, скрыл от декларирования сведения о:

  • доходах из неустановленных источников на сумму более 5,8 млн грн, которые он получил в 2023 году и использовал на погашение долга;
  • финансовых обязательствах перед принадлежащими ему обществами на сумму более 23 млн грн (в 2022 – более 7,3 млн грн; в 2023 – более 5,7 млн грн; в 2024 – более 10 млн грн);
  • расходах на погашение этих обязательств на сумму более 9,4 млн грн (в 2022 – более 125 тыс. грн; в 2023 – более 5,7 млн грн; в 2024 – 1 млн грн);
  • собственных доходах от предпринимательской деятельности, отчуждения имущества и заработной платы, совокупно на сумму более 325 тыс. грн, полученных в 2022 году;
  • собственных корпоративных правах в обществах на сумму более 5,7 млн грн (1,9 млн грн в 2022 году и 3,8 млн грн – в 2023 году);
  • земельном участке в Бердичевском районе Житомирской области (в 2024 году).

Таким образом, должностному лицу инкриминируют умышленное внесение в декларацию заведомо недостоверных сведений (ч. 2 ст. 366-2 УК Украины).

