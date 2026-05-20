Депутат из Житомирщины «забыл» указать в декларации НАПК 46 млн гривен

Прокуратура уже направила обвинительный акт в суд.

Житомирская областная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении депутата Швайковской сельской рады Бердичевского района Житомирской области. Должностное лицо обвиняют в декларировании недостоверной информации на сумму более 46 млн грн.

Как отметили в НАПК, во время проверок его деклараций за 2022, 2023 и 2024 годы было установлено, что депутат, среди прочего, скрыл от декларирования сведения о:

доходах из неустановленных источников на сумму более 5,8 млн грн, которые он получил в 2023 году и использовал на погашение долга;

финансовых обязательствах перед принадлежащими ему обществами на сумму более 23 млн грн (в 2022 – более 7,3 млн грн; в 2023 – более 5,7 млн грн; в 2024 – более 10 млн грн);

расходах на погашение этих обязательств на сумму более 9,4 млн грн (в 2022 – более 125 тыс. грн; в 2023 – более 5,7 млн грн; в 2024 – 1 млн грн);

собственных доходах от предпринимательской деятельности, отчуждения имущества и заработной платы, совокупно на сумму более 325 тыс. грн, полученных в 2022 году;

собственных корпоративных правах в обществах на сумму более 5,7 млн грн (1,9 млн грн в 2022 году и 3,8 млн грн – в 2023 году);

земельном участке в Бердичевском районе Житомирской области (в 2024 году).

Таким образом, должностному лицу инкриминируют умышленное внесение в декларацию заведомо недостоверных сведений (ч. 2 ст. 366-2 УК Украины).

