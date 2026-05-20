В трех управлениях Нацполиции проходят обыски из-за возможного прикрытия незаконного бизнеса — Генпрокурор Руслан Кравченко
Правоохранители проводят масштабную операцию по очищению системы Национальной полиции от коррупции. Офис Генерального прокурора совместно с СБУ разоблачил схему, по которой должностные лица полиции в трех областях могли обеспечивать «прикрытие» сети так называемых «порноофисов». Об этом сообщил Генеральный прокурор Руслан Кравченко.
По данным следствия, к схеме могли быть причастны руководители территориальных подразделений полиции в Ивано-Франковской, Тернопольской и Житомирской областях.
В настоящее время одновременно проводятся следственные действия в главных управлениях Нацполиции этих регионов. Следствие проверяет роль каждого из должностных лиц и устанавливает всех участников возможной коррупционной схемы.
Речь идет о помещениях, где незаконно создавали, изготавливали и распространяли через интернет видеопродукцию эротического и порнографического характера.
Генпрокурор указывает, что посредником в схеме был водитель одного из заместителей Министра внутренних дел Украины. Используя связи среди руководящего состава Нацполиции, он договаривался с должностными лицами о невмешательстве в работу таких «порноофисов».
«За ежемесячное неправомерное вознаграждение руководители полиции должны были не принимать меры реагирования, не документировать правонарушения, не прекращать незаконную деятельность и заранее предупреждать о возможных проверках», — отметил Руслан Кравченко.
Размер «абонплаты» составлял 20 тысяч долларов ежемесячно для руководства регионального подразделения полиции. Еще 5 тысяч долларов получал посредник.
Чтобы скрыть схему, ее участники использовали условные обозначения, общались через мессенджеры, а детали договоренностей обсуждали в частном порядке.
В ходе расследования задокументировано несколько эпизодов передачи средств.
В феврале 2026 года посредник получил 45 тысяч долларов. Часть этих средств, по данным следствия, предназначалась руководству полиции одной из областей, часть — самому посреднику.
В апреле 2026 года он получил еще 25 тысяч долларов: 20 тысяч долларов должны были быть переданы одному из заместителей начальника областного управления полиции, 5 тысяч долларов оставались посреднику.
Также задокументирована передача 20 тысяч долларов должностному лицу полиции другой области через его близкого человека, который не был осведомлен о преступных намерениях. В дальнейшем зафиксирована еще одна передача 20 тысяч долларов этому же должностному лицу.
Сегодня посредника задержали после получения очередного транша в 25 тысяч долларов. В этом эпизоде 20 тысяч долларов также предназначались одному из руководителей областной полиции, 5 тысяч долларов — ему.
В настоящее время в рамках уголовного производства одному из правоохранителей сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 368 УК Украины — получение должностным лицом, занимающим ответственное положение, неправомерной выгоды в особо крупном размере за несовершение действий с использованием служебного положения, совершенное по предварительному сговору группой лиц.
Операция проводится при содействии Министра внутренних дел Украины и ДВБ Национальной полиции.
Неотложные следственные действия продолжаются.
