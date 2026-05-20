Рада может ввести нулевой НДС на боевые роботы для фронта

В Украине предлагают освободить от НДС поставки наземных роботизированных комплексов для сил обороны.

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект №15259, который направлен на решение проблемы острой нехватки наземных роботизированных комплексов (НРК) в боевых подразделениях, что, по позиции инициаторов, снижает способность сил обороны выполнять боевые и логистические задачи. С этой целью предлагается временно освободить от налога на добавленную стоимость операции по поставке такой техники для нужд сектора безопасности и обороны.

Наземные роботизированные комплексы играют критическую роль в современных боевых условиях и используются для разведки, транспортировки боеприпасов, эвакуации раненых, выполнения инженерных работ и других задач в зоне боевых действий.

В то же время в действующем Налоговом кодексе Украины, в частности в разделе XX «Переходные положения», подразделе 2 «Особенности взимания налога на добавленную стоимость», отсутствует специальная норма, которая бы предусматривала освобождение от налогообложения НДС операций по поставке наземных роботизированных комплексов (наземных беспилотных систем).

Именно поэтому законопроектом предлагается ввести отдельное налоговое исключение для таких операций.

Законопроект предусматривает дополнение подраздела 2 раздела XX «Переходные положения» Налогового кодекса Украины новым пунктом, которым устанавливается, что временно, до прекращения или отмены военного положения, освобождаются от НДС операции по поставке на таможенной территории Украины наземных беспилотных систем.

Льгота будет применяться к технике, которая классифицируется в товарных группах 84, 85, 87, 90, 93 согласно УКТ ВЭД, при соблюдении определённых критериев.

В частности, освобождение от НДС будет действовать в случаях, когда:

поставка осуществляется по государственным контрактам (договорам) оборонных закупок;

конечным получателем является определённый круг субъектов сектора безопасности и обороны — среди них Министерство обороны Украины, Вооружённые Силы Украины, другие военные формирования, правоохранительные органы, добровольческие формирования территориальных громад, а также другие структуры, задействованные в обеспечении национальной безопасности и отражении вооружённой агрессии российской федерации.

Также к кругу получателей могут относиться предприятия, которые являются исполнителями или соисполнителями государственных оборонных контрактов.

В случае принятия законопроекта его влияние будет носить прежде всего бюджетно-экономический и организационный характер. Инициаторы исходят из того, что отмена НДС на поставку наземных роботизированных комплексов позволит снизить конечную стоимость таких закупок для государства, а значит — за те же бюджетные ресурсы можно будет приобрести больше техники. Это должно способствовать масштабированию обеспечения подразделений НРК, которые уже применяются для выполнения логистических, разведывательных и эвакуационных задач в зоне боевых действий.

В то же время в такой модели есть и риски. Прежде всего речь идёт о возможном сокращении налоговых поступлений в бюджет, хотя это объясняется оборонным характером закупок. В более широком контексте это влияет на общую систему поступлений от НДС.

Также остаётся важным вопрос контроля за тем, чтобы льгота применялась исключительно к оборонным контрактам и не выходила за пределы определённого круга получателей.

Кроме того, как писала «Судебно-юридическая газета», в парламенте зарегистрированы законопроекты №15194 и №15195, которые предусматривают введение для военнослужащих права на персональный беспошлинный ввоз автомобилей. Инициативы, как отмечается, направлены на восстановление социальной справедливости в отношении военнослужащих, которые непосредственно участвуют в защите государства. В частности, право на беспошлинный ввоз транспортных средств предлагается предоставить мобилизованным военнослужащим, призванным в Вооружённые Силы Украины после 24 февраля 2022 года, а также военнослужащим по контракту, которые проходят службу на момент ввоза автомобиля.

