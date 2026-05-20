КГС ВС должен решить, может ли устав ОСМД изменять установленный законом порядок голосования совладельцев

Верховный Суд передал дело об ОСББ в палату КГС ВС для согласования подходов относительно голосования совладельцев по взносам и управлению общим имуществом.

Верховный Суд передал на рассмотрение судебной палаты дело № 910/18904/23 относительно возможности установления в уставе ОСББ иного количества голосов для принятия решений о взносах и платежах, чем предусмотрено законом.

Как следует из материалов дела, истец обратился в суд с иском, в котором поставил под сомнение как положения устава ОСББ, так и решения общих собраний объединения.

Истец просил суд признать недействительным положение устава ОСМД, которым предусмотрено, что решения по вопросам взносов, управления и пользования общим имуществом, а также реконструкции и капитального ремонта считаются принятыми только при условии, что за них проголосовали совладельцы, которым принадлежит более 50% общей площади квартир и нежилых помещений.

Истец считал, что такой порядок определения результатов голосования является незаконным и противоречит Закону Украины «Об ОСМД».

Также истец оспаривал решения собраний, которыми для совладельцев была установлена система обязательных платежей: взнос на управление домом в размере 9,80 грн за м², взнос в резервный фонд — 1 грн за м², единовременный взнос на видеонаблюдение и систему контроля доступа — 500 грн с квартиры, а также ежемесячный взнос на консьерж-сервис в размере 140 грн с квартиры.

Решения судов предыдущих инстанций

Хозяйственный суд города Киева и Северный апелляционный хозяйственный суд полностью удовлетворили иск, исходя из того, что решения о взносах и управлении общим имуществом должны приниматься исключительно с соблюдением требований ч. 14 ст. 10 Закона Украины «Об ОСББ», которая предусматривает порог голосов — не менее двух третей от общего количества голосов совладельцев.

По мнению судов, положения устава, допускающие иной механизм голосования, в частности ориентированный на 50% площади, противоречат закону и не могут применяться. Суды указали, что фактические результаты голосования не подтверждают необходимого количества голосов, а процедура письменного опроса была проведена с нарушением установленного порядка, что дополнительно повлияло на легитимность принятых решений.

ОСББ в кассационной жалобе возразило против таких выводов, ссылаясь на то, что суды не учли существующую практику Верховного Суда, которая, по мнению заявителя, допускает возможность определения порядка голосования непосредственно в уставе объединения. Также отмечалось, что в судебной практике существуют разные подходы к толкованию ч. 14 ст. 10 Закона Украины «Об ОСББ», что, по мнению заявителя, требует формирования единого правового вывода.

Мотивы передачи дела

В данном деле Верховный Суд должен был оценить, может ли устав ОСББ фактически изменять установленный законом порядок принятия решений о взносах и управлении общим имуществом, в частности — устанавливать иное количество голосов совладельцев, чем предусмотрено ч. 14 ст. 10 Закона Украины «Об ОСББ», а также могут ли такие положения устава иметь приоритет над императивными нормами закона.

В ходе анализа коллегия судей отметила, что в практике Верховного Суда уже сформировались различные подходы к толкованию этой нормы. Речь идет прежде всего о соотношении императивного регулирования закона и автономии совладельцев в рамках устава ОСББ.

С одной стороны, в деле № 908/1445/21 Верховный Суд исходил из более гибкого подхода, согласно которому при определении порядка голосования необходимо учитывать как положения закона, так и положения устава. При этом отмечалось, что если устав не устанавливает специального требования о квалифицированном большинстве в две трети голосов, такие решения могут приниматься простым большинством. В то же время, если устав все же определяет порядок голосования, он должен соответствовать требованиям закона, предусматривающим повышенный порог голосов для ключевых решений.

Этот подход был поддержан и в ряде последующих постановлений, в частности от 27.11.2024 по делу № 904/6054/23 и от 06.05.2025 по делу № 910/20143/23, на которые ссылается заявитель, что свидетельствует о наличии определенной линии правоприменения, ориентированной на сочетание норм закона и уставного регулирования.

Вместе с тем другая группа решений Верховного Суда демонстрирует более жесткое толкование императивности ч. 14 ст. 10 Закона Украины «Об ОСББ». Так, в постановлении от 20.07.2022 по делу № 908/1445/21 суд пришел к выводу, что установление в уставе порога 51% голосов противоречит закону, а значит приоритет имеет именно законодательное требование о необходимости двух третей голосов.

Еще один подход прослеживается в постановлениях от 14.09.2022 по делу № 914/3112/20 и от 15.08.2024 по делу № 910/3339/23, где Верховный Суд фактически признал допустимость применения положений устава, предусматривающих принятие решений простым большинством голосов, если именно так определены внутренние правила ОСББ.

Таким образом, в практике Верховного Суда одновременно существуют различные модели толкования одной и той же нормы: от приоритета императивных требований закона о квалифицированном большинстве до подхода, допускающего большую автономию устава ОСББ в определении порядка голосования.

Именно наличие этой неоднородности в правоприменении стало основанием для передачи дела № 910/18904/23 на рассмотрение палаты Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда с целью обеспечения единства судебной практики и определения окончательного подхода к применению ч. 14 ст. 10 Закона Украины «Об ОСББ».

Таким образом, суд отметил, что спор выходит за рамки обычного корпоративного конфликта в ОСББ и касается базового вопроса — может ли внутренний устав изменять установленный законом механизм принятия решений совладельцами. Ключевым для коллегии стало то, что закон устанавливает повышенные требования к таким решениям, однако в практике Верховного Суда отсутствует единая позиция относительно их обязательности.

В связи с этим суд не стал окончательно разрешать спор в рамках кассационного рассмотрения. Вместо этого он признал, что существующие различные подходы уже приводят к разным судебным решениям в аналогичных делах. Именно поэтому дело передано в палату для выработки единого обязательного подхода для всех подобных споров.

