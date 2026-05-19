Владимир Зеленский назначил 23 судей

16:04, 19 мая 2026
Среди назначенных – судьи апелляционных, местных и хозяйственных судов в разных областях.
Во вторник, 19 мая, Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы №389/2026 – №411/2026 о назначении 23 судей.

Согласно указу №389/2026 Павел Гуцал был назначен на должность судьи Любарского районного суда Житомирской области;

№390/2026 – Наталия Волкова судьей Житомирского апелляционного суда;

№391/2026 – Руслан Синельник судьей Запорожского апелляционного суда;

№392/2026 – Роман Мингазов судьей Запорожского апелляционного суда;

№393/2026 – Юлия Калмыкова судьей Восьмого апелляционного административного суда;

№394/2026 – Сергей Глазько судьей Восьмого апелляционного административного суда;

№395/2026 – Вадим Карун судьей Черниговского апелляционного суда;

№396/2026 – Оксана Парфененко судьей Черниговского апелляционного суда;

№397/2026 – Роман Холод судьей Запорожского апелляционного суда;

№398/2026 – Виктор Серебряников судьей Черниговского апелляционного суда;

№399/2026 – Александр Авраменко судьей Черниговского апелляционного суда;

№400/2026 – Михаил Куценко судьей Черниговского апелляционного суда;

№401/2026 – Любовь Кодрян судьей Апостоловского районного суда Днепропетровской области;

№402/2026 – Виктор Валюх судьей Восьмого апелляционного административного суда;

№403/2026 – Екатерина Барабаш судьей Каменец-Подольского горрайонного суда Хмельницкой области;

№404/2026 – Игорь Максимив судьей Рожнятовского районного суда Ивано-Франковской области;

№405/2026 – Елена Таций судьей хозяйственного суда Луганской области;

№406/2026 – Олеся Дупляк судьей хозяйственного суда города Киева;

№407/2026 – Ирина Компаниец судьей Шестого апелляционного административного суда;

№408/2026 – Максим Олейник судьей Черниговского апелляционного суда;

№409/2026 – Максим Заворотнюк судьей Северного апелляционного хозяйственного суда;

№410/2026 – Юлия Бурзель судьей Яготинского районного суда Киевской области;

№411/2026 – Василий Шевчук судьей Закарпатского апелляционного суда.

