Владимир Зеленский назначил 23 судей
Во вторник, 19 мая, Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы №389/2026 – №411/2026 о назначении 23 судей.
Согласно указу №389/2026 Павел Гуцал был назначен на должность судьи Любарского районного суда Житомирской области;
№390/2026 – Наталия Волкова судьей Житомирского апелляционного суда;
№391/2026 – Руслан Синельник судьей Запорожского апелляционного суда;
№392/2026 – Роман Мингазов судьей Запорожского апелляционного суда;
№393/2026 – Юлия Калмыкова судьей Восьмого апелляционного административного суда;
№394/2026 – Сергей Глазько судьей Восьмого апелляционного административного суда;
№395/2026 – Вадим Карун судьей Черниговского апелляционного суда;
№396/2026 – Оксана Парфененко судьей Черниговского апелляционного суда;
№397/2026 – Роман Холод судьей Запорожского апелляционного суда;
№398/2026 – Виктор Серебряников судьей Черниговского апелляционного суда;
№399/2026 – Александр Авраменко судьей Черниговского апелляционного суда;
№400/2026 – Михаил Куценко судьей Черниговского апелляционного суда;
№401/2026 – Любовь Кодрян судьей Апостоловского районного суда Днепропетровской области;
№402/2026 – Виктор Валюх судьей Восьмого апелляционного административного суда;
№403/2026 – Екатерина Барабаш судьей Каменец-Подольского горрайонного суда Хмельницкой области;
№404/2026 – Игорь Максимив судьей Рожнятовского районного суда Ивано-Франковской области;
№405/2026 – Елена Таций судьей хозяйственного суда Луганской области;
№406/2026 – Олеся Дупляк судьей хозяйственного суда города Киева;
№407/2026 – Ирина Компаниец судьей Шестого апелляционного административного суда;
№408/2026 – Максим Олейник судьей Черниговского апелляционного суда;
№409/2026 – Максим Заворотнюк судьей Северного апелляционного хозяйственного суда;
№410/2026 – Юлия Бурзель судьей Яготинского районного суда Киевской области;
№411/2026 – Василий Шевчук судьей Закарпатского апелляционного суда.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.