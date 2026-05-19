В новом ГК хотят закрепить «социальный узуфрукт» для пожизненного пользования чужим имуществом — это уже вызвало критику

14:40, 19 мая 2026
В НПУ заявили, что отдельные положения об узуфрукте могут вмешиваться в право собственности наследников.
В проекте нового Гражданского кодекса Украины №15150 предлагается внедрить новый для украинского законодательства институт — узуфрукт, а также отдельный «социальный узуфрукт». Нотариальная палата Украины высказала ряд замечаний к этим положениям и заявила о рисках вмешательства в право собственности в случае установления узуфрукта по завещанию.

В проекте нового ГК предлагают внедрить узуфрукт

В Книге 3 проекта Гражданского кодекса Украины №15150 появляется отдельная глава об узуфрукте.

В частности, в проекте предусмотрено, что собственник вещи имеет право предоставить ее физическому или юридическому лицу — узуфруктарию — во владение для пользования, получения плодов, продукции, доходов от пользования имуществом. При этом узуфруктарий обязан сохранять назначение вещи.

Также проект предусматривает, что:

  • узуфрукт может быть ограничен запретом отдельных видов пользования;
  • узуфрукт может устанавливаться одновременно или последовательно в пользу нескольких лиц;
  • узуфрукт является безвозмездным, если иное не установлено законом, договором или завещанием.

Узуфрукт можно будет устанавливать в отношении недвижимости и имущественных комплексов

В проекте указано, что узуфрукт может устанавливаться законом, договором, завещанием, а в определенных законом случаях — решением суда.

Его предлагают разрешить в отношении:

  • непотребляемых движимых вещей;
  • недвижимого имущества;
  • единых имущественных комплексов, которые могут приносить плоды, продукцию или доходы.

Отдельно проект предусматривает возможность узуфрукта государственного и коммунального имущества.

Такой узуфрукт может быть установлен бессрочно, на определенный срок, до наступления определенного события или до достижения определенной цели.

В проекте вводят «социальный узуфрукт»

Отдельной статьей проекта предлагается внедрить «социальный узуфрукт».

В проекте указано, что:

  • социальный узуфрукт может устанавливаться для обеспечения социально значимых интересов;
  • круг лиц, в отношении которых он может устанавливаться, будет определять закон;
  • социальный узуфрукт по общему правилу будет действовать пожизненно, если иное не установит суд.

Также предусмотрено, что на отношения по социальному узуфрукту будут распространяться предписания ГК о сервитуте с учетом особенностей этого института.

НПУ высказала замечания относительно узуфрукта по завещанию

Нотариальная палата Украины высказала замечания к положениям проекта об узуфрукте.

В НПУ обратили внимание, что проект позволяет устанавливать узуфрукт не только договором, но и завещанием. В таком случае наследник, приобретая имущество, фактически может быть лишен права владения и пользования принадлежащим ему имуществом помимо своей воли.

В правовом анализе отмечается, что установление узуфрукта по завещанию может быть вмешательством в право собственности лица, неприкосновенность которого гарантируется Конституцией.

В связи с этим нотариусы предложили исключить из проекта слово «завещание» в положениях об установлении узуфрукта.

Замечания возникли и к «социальному узуфрукту»

Отдельные замечания НПУ высказала и относительно социального узуфрукта.

Там указали, что распространение на социальный узуфрукт предписаний о сервитуте подчеркивает правовую природу пользования жильем как сервитута.

Из-за этого в НПУ не видят целесообразности внедрения подобного института в гражданское законодательство.

При этом в правовом анализе указано, что возможным вариантом применения такого механизма можно рассматривать социальный узуфрукт имущества государственной и коммунальной собственности.

Для узуфруктария предусматривают отдельные ограничения

В проекте нового ГК также предусмотрены отдельные ограничения для узуфруктария в отношении государственного и коммунального имущества.

В частности, узуфруктарий не сможет:

  • отчуждать имущество;
  • вносить его в уставный капитал юридических лиц;
  • устанавливать имущественные обременения;
  • вносить имущество в общую собственность.

В то же время проект предусматривает право узуфруктария принимать меры для возмещения ущерба, причиненного имуществу третьими лицами.

Ранее Нотариальная палата Украины также высказала замечания к новой терминологии проекта Гражданского кодекса Украины №15150.

В НПУ заявили, что проект вводит значительное количество новых понятий, которые ранее не использовались в украинском законодательстве, в частности:

  • «панование»;
  • «посидание»;
  • «право ожидания»;
  • «социальный узуфрукт»;
  • «правомочность»;
  • «единый недвижимый комплекс».

Отдельные замечания вызвало понятие «панование над вещью», которым в проекте предлагается определять вещное право. В Нотариальной палате считают, что новая терминология может создать правовую неопределенность и проблемы для судебной практики, нотариусов и государственных регистраторов.

Кроме того, НПУ высказала замечания относительно подхода к государственной регистрации прав в проекте нового ГК. В палате заявили, что право собственности на недвижимое имущество должно возникать из правоотношений — договоров, наследования или иных юридических фактов, а не из процедуры государственной регистрации права в соответствующем реестре.

В НПУ также предупредили о рисках чрезмерного доминирования государственной регистрации над «естественным возникновением, изменением или прекращением прав» и заявили об опасности придания госрегистрации правоустанавливающей роли.

