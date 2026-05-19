Сам факт существования закона об «агентах под прикрытием» уже может нарушать права человека — ЕСПЧ
Европейский суд по правам человека признал, что само существование законодательства, позволяющего внедрение «агентов под прикрытием» в деятельность частных организаций без надлежащих гарантий контроля, уже может представлять собой вмешательство в право на уважение частной жизни, корреспонденции и «жилища» в понимании статьи 8 Конвенции. Суд подчеркнул, что скрытый характер такого наблюдения создает риск произвола даже без доказательства конкретного случая злоупотребления.
В деле GREEN ALLIANCE v. Bulgaria ЕСПЧ пришел к выводу, что болгарское законодательство не обеспечивало достаточных процессуальных гарантий при использовании «агентов под прикрытием» в отношении неправительственных организаций и представителей «свободных профессий». В частности, Суд обратил внимание на отсутствие независимого контроля, временных ограничений, эффективных средств правовой защиты и четких правил обращения с информацией, полученной в результате такой деятельности.
Обстоятельства дела №6580/22
Дело касалось недостатков в нормативно-правовой базе, которая позволяла внедрение «агентов под прикрытием» в частные организации и к представителям «свободных профессий».
В соответствии с нормативными актами, принятыми в 2008 году и измененными в 2018 году, Государственное агентство национальной безопасности Болгарии могло по решению своего руководителя направлять «агентов под прикрытием» в частные организации или среди представителей «свободных профессий». Эти «агенты под прикрытием» скрывали лишь то, что они работают на Агентство, но не имели разрешения использовать методы или оборудование для скрытого наблюдения, и в Болгарии их рассматривали как отличных от «тайных агентов». Ассоциация-заявитель обратилась с просьбой о судебном пересмотре этих нормативных актов, утверждая, что при отсутствии эффективных гарантий относительно использования таких агентов они допускали злоупотребления и непропорциональное вмешательство в права, защищенные статьей 8 Конвенции. Административные суды иск ассоциации отклонили.
Оценка ЕСПЧ
Суд отметил, что вопрос о том, нарушает ли наличие соответствующих нормативных актов — которые позволяют Агентству направлять «агентов под прикрытием» в частные организации — права ассоциации-заявителя, предусмотренные статьей 8 Конвенции, состоит из двух подвопросов. Первый вопрос заключается в том, может ли деятельность «агента под прикрытием», с учетом ее особенностей, в принципе нарушать такие права. Если ответ на этот первый вопрос является утвердительным, то второй вопрос заключается в том, может ли ассоциация утверждать, что она является потерпевшей от такого вмешательства лишь из-за самого существования этих положений.
Отвечая на вопрос, может ли деятельность «агента под прикрытием» нарушать права ассоциации-заявителя, предусмотренные статьей 8 Конвенции, ЕСПЧ отметил следующее.
Во-первых, «агент под прикрытием», который проник в ассоциацию, несомненно мог бы получить данные о «корреспонденции» ассоциации в значении пункта 1 статьи 8 Конвенции. Как следует из практики Суда, этот термин охватывает все виды частных сообщений независимо от их содержания или формы — устные сообщения, письма, телефонные разговоры или электронный обмен. В частности, включает звонки, сделанные с офисных телефонов или полученные на них, а также рабочие электронные письма. Он также охватывает коммуникацию юридических лиц. Вмешательство в «корреспонденцию» могло происходить не только в момент ее отправки или получения, но и впоследствии путем доступа к носителю — физическому или электронному, — на котором она хранилась.
Не было надуманным предположение, что (i) агент под прикрытием, проникший в организацию, мог использовать свое положение для получения такого доступа способом, который был бы невозможен для постороннего лица, и что (ii) такой оперативник, будучи сотрудником Агентства, сообщал бы о своих выводах Агентству гораздо охотнее, а также более последовательно и систематически, чем представитель общественности или разоблачитель, руководствуясь чувством гражданского долга или даже законодательно установленной обязанностью.
Во-вторых, «агент под прикрытием», который проник в ассоциацию, вероятно, также имел бы долгосрочный доступ к ее офису или другим помещениям. Согласно практике Суда, зарегистрированный офис юридического лица, его филиалы и другие деловые помещения могут считаться «жилищем» этого юридического лица в значении пункта 1 статьи 8 Конвенции.
Соответственно, проникновение «агента под прикрытием» в ассоциацию означало бы вмешательство как в ее право на уважение «корреспонденции», так и «жилища» в значении пункта 1 статьи 8 Конвенции. С учетом изложенного Суд пришел к выводу, что было бы излишним устанавливать, представляло ли использование «агента под прикрытием» в отношении ассоциации также вмешательство в ее право на уважение ее «частной жизни», если таковое существует.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.