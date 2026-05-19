В новом Гражданском кодексе госрегистрации хотят предоставить решающую роль в возникновении права собственности: какие риски
Нотариальная палата Украины высказала замечания относительно подхода к государственной регистрации прав в проекте нового Гражданского кодекса. Нотариусы считают опасным подход, при котором государственной регистрации фактически придается правоустанавливающая роль вместо функции официального признания уже приобретенного права.
НПУ высказала замечания относительно подхода к госрегистрации в проекте нового ГК
Нотариальная палата в своем правовом анализе Книги 3 проекта Гражданского кодекса Украины №15150 высказала замечания относительно концепции государственной регистрации вещных прав.
Указывается, что именно с Книги 3 начинают формироваться основные нормы, которые будут определять систему государственной регистрации прав на недвижимость в Украине.
В НПУ напомнили, что еще во время реформы системы государственной регистрации в 2013 году возникла правовая неопределенность относительно того:
- что является приобретением права;
- а что является лишь официальным признанием этого права государством.
В НПУ заявили о продолжении тенденции к «правоустанавливающей» роли регистрации
В проекте нового ГК «продолжается вектор преобразования» правофиксирующей роли государства в вопросах возникновения, изменения и прекращения прав на недвижимость в правоустанавливающую.
По мнению НПУ, такая роль государственной регистрации является несвойственной для частноправовых отношений и может порождать правовую неопределенность.
Также указывается, что введение несоразмерного доминирования государственной регистрации прав и их обременений над «естественным возникновением, изменением или прекращением прав» превращает государственную регистрацию из механизма официального признания права в правоустанавливающий инструмент.
Право собственности возникает из правоотношений — позиция НПУ
В Нотариальной палате подчеркивают, что право собственности на недвижимое имущество возникает не из процедуры государственной регистрации права в соответствующем реестре, а из правоотношений.
Речь идет, в частности, о:
- договорах;
- наследовании;
- судебных решениях;
- иных юридических фактах.
«Право собственности на недвижимое имущество возникает не из процедуры государственной регистрации права субъектом государственной регистрации прав в соответствующем реестре, а из правоотношений», — отмечается в правовом анализе НПУ.
В НПУ предупредили о рисках правовой неопределенности
Чрезмерное доминирование государственной регистрации над самим правом может создать дополнительные проблемы в сфере:
- оформления недвижимости;
- государственной регистрации имущества;
- судебных споров;
- защиты права собственности.
Положения проекта нового Гражданского кодекса требуют дополнительного обсуждения и доработки, поскольку фундаментальные изменения в сфере вещных прав могут иметь долгосрочные последствия для всей системы гражданского права Украины.
Нотариальная палата также раскритиковала новую терминологию, которую предлагается внедрить в проекте Гражданского кодекса Украины №15150.
В НПУ заявили, что проект вводит значительное количество новых понятий, которые ранее не использовались в украинском законодательстве, в частности:
- «панование»;
- «посидание»;
- «право ожидания»;
- «социальный узуфрукт»;
- «правомочность»;
- «единый недвижимый комплекс».
Отдельные замечания вызвало понятие «панование над вещью», которым в проекте предлагается определять вещное право. В Нотариальной палате считают, что новая терминология может создать правовую неопределенность и проблемы для судебной практики, нотариусов и государственных регистраторов.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.