  В Украине

В новом Гражданском кодексе госрегистрации хотят предоставить решающую роль в возникновении права собственности: какие риски

12:57, 19 мая 2026
По мнению Нотариальной палаты, право собственности должно возникать из договоров, наследования и иных правоотношений, а не из процедуры регистрации.
Нотариальная палата Украины высказала замечания относительно подхода к государственной регистрации прав в проекте нового Гражданского кодекса. Нотариусы считают опасным подход, при котором государственной регистрации фактически придается правоустанавливающая роль вместо функции официального признания уже приобретенного права.

НПУ высказала замечания относительно подхода к госрегистрации в проекте нового ГК

Нотариальная палата в своем правовом анализе Книги 3 проекта Гражданского кодекса Украины №15150 высказала замечания относительно концепции государственной регистрации вещных прав.

Указывается, что именно с Книги 3 начинают формироваться основные нормы, которые будут определять систему государственной регистрации прав на недвижимость в Украине.

В НПУ напомнили, что еще во время реформы системы государственной регистрации в 2013 году возникла правовая неопределенность относительно того:

  • что является приобретением права;
  • а что является лишь официальным признанием этого права государством.

В НПУ заявили о продолжении тенденции к «правоустанавливающей» роли регистрации

В проекте нового ГК «продолжается вектор преобразования» правофиксирующей роли государства в вопросах возникновения, изменения и прекращения прав на недвижимость в правоустанавливающую.

По мнению НПУ, такая роль государственной регистрации является несвойственной для частноправовых отношений и может порождать правовую неопределенность.

Также указывается, что введение несоразмерного доминирования государственной регистрации прав и их обременений над «естественным возникновением, изменением или прекращением прав» превращает государственную регистрацию из механизма официального признания права в правоустанавливающий инструмент.

Право собственности возникает из правоотношений — позиция НПУ

В Нотариальной палате подчеркивают, что право собственности на недвижимое имущество возникает не из процедуры государственной регистрации права в соответствующем реестре, а из правоотношений.

Речь идет, в частности, о:

  • договорах;
  • наследовании;
  • судебных решениях;
  • иных юридических фактах.

«Право собственности на недвижимое имущество возникает не из процедуры государственной регистрации права субъектом государственной регистрации прав в соответствующем реестре, а из правоотношений», — отмечается в правовом анализе НПУ.

В НПУ предупредили о рисках правовой неопределенности

Чрезмерное доминирование государственной регистрации над самим правом может создать дополнительные проблемы в сфере:

  • оформления недвижимости;
  • государственной регистрации имущества;
  • судебных споров;
  • защиты права собственности.

Положения проекта нового Гражданского кодекса требуют дополнительного обсуждения и доработки, поскольку фундаментальные изменения в сфере вещных прав могут иметь долгосрочные последствия для всей системы гражданского права Украины.

Нотариальная палата также раскритиковала новую терминологию, которую предлагается внедрить в проекте Гражданского кодекса Украины №15150.

В НПУ заявили, что проект вводит значительное количество новых понятий, которые ранее не использовались в украинском законодательстве, в частности:

  • «панование»;
  • «посидание»;
  • «право ожидания»;
  • «социальный узуфрукт»;
  • «правомочность»;
  • «единый недвижимый комплекс».

Отдельные замечания вызвало понятие «панование над вещью», которым в проекте предлагается определять вещное право. В Нотариальной палате считают, что новая терминология может создать правовую неопределенность и проблемы для судебной практики, нотариусов и государственных регистраторов.

