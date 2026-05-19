У новому Цивільному кодексі держреєстрації хочуть надати вирішальну роль у виникненні права власності: які ризики

На думку Нотаріальної палати, право власності має виникати з договорів, спадкування та інших правовідносин, а не з процедури реєстрації.

Нотаріальна палата України висловила зауваження щодо підходу до державної реєстрації прав у проекті нового Цивільного кодексу. Нотаріуси вважають небезпечним підхід, за якого державній реєстрації фактично надається правовстановлювальна роль замість функції офіційного визнання вже набутого права.

Нотаріальна палата у своєму правовому аналізі Книги 3 проекту Цивільного кодексу України №15150 висловила зауваження щодо концепції державної реєстрації речових прав.

Вказується, що саме з Книги 3 починають формуватися основні норми, які визначатимуть систему державної реєстрації прав на нерухомість в Україні.

У НПУ нагадали, що ще під час реформи системи державної реєстрації у 2013 році виникла правова невизначеність щодо того:

що є набуттям права;

а що є лише офіційним визнанням цього права державою.

У проєкті нового ЦК «продовжується вектор перетворення» правофіксуючої ролі держави у питаннях виникнення, зміни та припинення прав на нерухомість у правовстановлювальну.

На думку НПУ, така роль державної реєстрації є непритаманною для приватноправових відносин та може породжувати правову невизначеність.

Також вказується, що запровадження неспівмірного домінування державної реєстрації прав та їх обтяжень над «природним виникненням, зміною чи припиненням прав» перетворює державну реєстрацію з механізму офіційного визнання права на правовстановлювальний інструмент.

У Нотаріальній палаті наголошують, що право власності на нерухоме майно виникає не з процедури державної реєстрації права у відповідному реєстрі, а з правовідносин.

Йдеться, зокрема, про:

договори;

спадкування;

судові рішення;

інші юридичні факти.

«Право власності на нерухоме майно виникає не з процедури державної реєстрації права суб’єктом державної реєстрації прав у відповідному реєстрі, а з правовідносин.», — зазначається у правовому аналізі НПУ.

Надмірне домінування державної реєстрації над самим правом може створити додаткові проблеми у сфері:

оформлення нерухомості;

державної реєстрації майна;

судових спорів;

захисту права власності.

Положення проекту нового Цивільного кодексу потребують додаткового обговорення та доопрацювання, оскільки фундаментальні зміни у сфері речових прав можуть мати довгострокові наслідки для всієї системи цивільного права України.

Нотаріальна палата також розкритикувала нову термінологію, яку пропонується запровадити у проекті Цивільного кодексу України №15150.

У НПУ заявили, що проект вводить значну кількість нових понять, які раніше не використовувалися в українському законодавстві, зокрема:

«панування»;

«посідання»;

«право очікування»;

«соціальний узуфрукт»;

«правоможність»;

«єдиний нерухомий комплекс».

Окремі зауваження викликало поняття «панування над річчю», яким у проекті пропонується визначати речове право. У Нотаріальній палаті вважають, що нова термінологія може створити правову невизначеність та проблеми для судової практики, нотаріусів і державних реєстраторів.

