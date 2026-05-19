Законопроєкт про штрафи за помилки в реєстрі військовозобов’язаних може виявитися недієвим — адвокати

Адвокати заявили, що нові санкції без доопрацювання можуть створити ризики презумпції невинуватості.

Адвокати заявили, що без доопрацювання нова норма дальність службових осіб за порушення правил військового обліку може стати недієвою або створити ризики порушення принципів юридичної визначеності, пропорційності та презумпції невинуватості.

Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності отримав зауваження до законопроєкту № 15115 від Національної асоціації адвокатів України.

Документом пропонується встановити штраф у розмірі 10 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за «порушення службовою особою порядку ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних або резервістів, що призвело до взяття на такий облік осіб, що відповідно до закону не підлягають взяттю на військовий облік призовників, військовозобов’язаних або резервістів».

Адвокати звернули увагу, що належний стан військово-облікової документації має значення не лише для комплектування військ, а й для захисту прав громадян. Ідеться, зокрема, про запобігання безпідставному затриманню, помилковому оповіщенню або неправомірному взяттю на облік осіб, які такому обліку не підлягають. Водночас, на думку адвокатів, у запропонованій редакції законопроєкт містить низку техніко-юридичних і матеріально-правових недоліків.

«Без доопрацювання нова норма може стати недієвою або створити ризики порушення принципів юридичної визначеності, пропорційності та презумпції невинуватості», - кажуть фахівці.

Зокрема, НААУ звернула увагу на невизначеність поняття «службова особа» для цілей нової норми. Ведення військового обліку передбачає участь різних суб’єктів: керівника підприємства, працівника кадрової служби, особи, яка веде облік працівників, працівника з питань мобілізаційної роботи.

«Без уточнення суб’єкта відповідальності виникатимуть спори щодо того, чия саме дія або бездіяльність призвела до порушення», - вказали там.

Протоколи за ст. 210-1 КУпАП складають уповноважені посадові особи ТЦК та СП. Якщо нову норму ухвалити без змін до ст. 255 КУпАП, може виникнути ситуація, коли посадова особа ТЦК має складати протокол щодо службової особи того самого ТЦК. У НААУ вважають, що щодо службових осіб ТЦК такі протоколи мають складати працівники поліції.

Окремо адвокати зауважили, що фіксований розмір штрафу позбавляє суд можливості враховувати характер правопорушення, форму вини, особу порушника, майновий стан та інші обставини справи.

Також необхідно забезпечити створення технічних передумов для доказування вини. Ідеться про фіксацію у Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів даних про особу, яка вчиняє реєстраційну дію, дату, час, тип дії та підставу її вчинення.

«Без такого «цифрового сліду» довести вину конкретної службової особи у багатьох випадках буде складно. Тож Прикінцеві положення проєкту мають зобовʼязувати Міноборони забезпечити функціонування у реєстрі обов’язкової фіксації кваліфікованого електронного підпису особи, що вчиняє реєстраційну дію», - зазначили правники.

Відтак, НААУ пропонує доопрацювати законопроєкт комплексно: узгодити його з КУпАП, Законом «Про військовий обов’язок і військову службу», а також підзаконними актами.

