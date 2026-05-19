Конкурс в апеляційні суди: ВККС узагальнила інформацію про кандидатів

12:03, 19 травня 2026
В Комісії триває конкурс на зайняття вакантних посад суддів в апеляційних судах.
Вища кваліфікаційна комісія суддів України оприлюднила узагальнену таблицю з інформацією про результати проходження кандидатами етапів конкурсу та їхній поточний статус.

У ній можна переглянути:

- результати кандидатів на кожному етапі кваліфікаційного оцінювання;

- рішення Комісії щодо кандидатів на відповідних етапах конкурсу;

- інформацію про допуск до наступних стадій процедури;

- поточний статус кандидатів;

- трансляції іспитів;

- записи співбесід у складі колегій та пленарного складу Комісії;

- відомості про затвердження рейтингів і визначення переможців конкурсу.

У ВККС підкреслили, що така інформація забезпечує відкритість конкурсної процедури та доступ до актуальних даних кандидатів в апеляційні суди.

Загалом, для участі у конкурсі до апеляційних судів:

- 2076 осіб звернулись із заявами для участі у конкурсі;

- 1858 кандидатів допущено до конкурсу та кваліфікаційного оцінювання;

- 1588 кандидатів успішно склали тестування зі знань у сфері права та спеціалізації відповідного суду;

- 1120 кандидатів успішно склали тестування когнітивних здібностей;

- 857 кандидатів успішно виконали практичне завдання;

- щодо 232 кандидатів затверджено рейтинг;

- 178 кандидатів визнано переможцями конкурсу та рекомендовано для призначення.

