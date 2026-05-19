Конкурс в апеляційні суди: ВККС узагальнила інформацію про кандидатів
Вища кваліфікаційна комісія суддів України оприлюднила узагальнену таблицю з інформацією про результати проходження кандидатами етапів конкурсу та їхній поточний статус.
У ній можна переглянути:
- результати кандидатів на кожному етапі кваліфікаційного оцінювання;
- рішення Комісії щодо кандидатів на відповідних етапах конкурсу;
- інформацію про допуск до наступних стадій процедури;
- поточний статус кандидатів;
- трансляції іспитів;
- записи співбесід у складі колегій та пленарного складу Комісії;
- відомості про затвердження рейтингів і визначення переможців конкурсу.
У ВККС підкреслили, що така інформація забезпечує відкритість конкурсної процедури та доступ до актуальних даних кандидатів в апеляційні суди.
Загалом, для участі у конкурсі до апеляційних судів:
- 2076 осіб звернулись із заявами для участі у конкурсі;
- 1858 кандидатів допущено до конкурсу та кваліфікаційного оцінювання;
- 1588 кандидатів успішно склали тестування зі знань у сфері права та спеціалізації відповідного суду;
- 1120 кандидатів успішно склали тестування когнітивних здібностей;
- 857 кандидатів успішно виконали практичне завдання;
- щодо 232 кандидатів затверджено рейтинг;
- 178 кандидатів визнано переможцями конкурсу та рекомендовано для призначення.
