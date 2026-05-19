Більше 110 політичних партій в Україні не подали звіти до НАЗК: хто у списку на штраф

НАЗК має забезпечити притягнення винних осіб до відповідальності, передбаченої законом.

Колаж: SUD.UA

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Близько тижня тому, а саме 11 травня завершилася кампанія подання фінансової звітності політичних партій за І квартал 2026 року.

Як повідомили у НАЗК, понад 110 політичних партій із близько 400 зареєстрованих не подали звіти про майно, доходи, витрати та зобов’язання фінансового характеру. Серед них — 72 партії, які перебувають у стані припинення.

Водночас у НАЗК зазначили, що у І кварталі цього року зафіксовано найвищий показник подання фінансової звітності політичними партіями з моменту відновлення обов’язкового звітування у 2023 році.

У встановлений законодавством строк звіти подали понад 280 політичних партій, що є рекордним показником за весь період після відновлення звітування та свідчить про підвищення рівня дотримання партіями вимог законодавства у сфері фінансової прозорості.

Відповідно до Закону «Про політичні партії в Україні», НАЗК має протягом 10 календарних днів після завершення строку подання звітності оприлюднити список партій, які не виконали цей обов’язок.

Також агентство повинне забезпечити притягнення винних осіб до відповідальності.

За неподання фінансових звітів передбачена адміністративна відповідальність за ст. 212-21 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Санкція статті передбачає штраф від 300 до 400 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян — від 5 100 до 6 800 гривень.

Список політичних партій, які не подали (у т.ч. у визначений строк) звіти за І квартал 2026 року:

«Українська селянська демократична партія» (код ЄДРПОУ 00013037) «Соціалістична партія України» (код ЄДРПОУ 00011305) «Слов’янська партія» (код ЄДРПОУ 00061510) «Комуністична партія України» (код ЄДРПОУ 00049147) «Організація українських націоналістів» (код ЄДРПОУ 20797609) «Соціал-демократична партія України (об’єднана)» (код ЄДРПОУ 00042636) «Прогресивна соціалістична партія України» (код ЄДРПОУ 00013497) «Народна партія» (код ЄДРПОУ 00013557) «Жінки України» (код ЄДРПОУ 20076886) «Євросоюз» (код ЄДРПОУ 20077521) «Справжня Україна» (код ЄДРПОУ 21657394) «Партія захисників Вітчизни» (код ЄДРПОУ 20073283) «Партія «Реформи і порядок» (код ЄДРПОУ 21668357) «Партія мусульман України» (код ЄДРПОУ 25105467) «Мрія» (код ЄДРПОУ 20078978) «Партія «Русь» (код ЄДРПОУ 21710065) «Справедливості та розвитку» (код ЄДРПОУ 20078843) «Єдина Україна» (код ЄДРПОУ 20078926) «Держава» (код ЄДРПОУ 21703036) «Демократичний союз» (код ЄДРПОУ 21707488) «Молода Україна» (код ЄДРПОУ 21709168) «Опозиційна платформа – За життя» (код ЄДРПОУ 21709375) «Єдність» (код ЄДРПОУ 21714672) «Зелена партія України» (код ЄДРПОУ 21712992) «Партія промисловців і підприємців України» (код ЄДРПОУ 21715677) «Прагматичний вибір» (код ЄДРПОУ 21706997) «Українська політична партія «Християнський рух» (код ЄДРПОУ 21693533) «Нова політика» (код ЄДРПОУ 21693906) «Зелена екологічна партія України «Райдуга» (код ЄДРПОУ 25959235) «Комуністична партія робітників і селян» (код ЄДРПОУ 20057812) «Руський блок» (код ЄДРПОУ 21721560) «Партія правозахисту» (код ЄДРПОУ 25992406) «25» (код ЄДРПОУ 26059509) «Русь єдина» (код ЄДРПОУ 26385090) «Всеукраїнська політична партія – Екологія та соціальний захист» (код ЄДРПОУ 26438857) «Партія «Відродження» (код ЄДРПОУ 26560280) «Український дім» (код ЄДРПОУ 32985480) «Всеукраїнська політична партія «Братство» (код ЄДРПОУ 33105589) «Народна влада» (код ЄДРПОУ 33106776) «Колгоспна партія України» (код ЄДРПОУ 33198563) «Всеукраїнський патріотичний союз» (код ЄДРПОУ 33347622) «Українська партія честі, боротьби з корупцією та організованою злочинністю» (код ЄДРПОУ 33402185) «Еко партія Берези» (код ЄДРПОУ 33406897) «Нова демократія» (код ЄДРПОУ 33400811) «Совість України» (код ЄДРПОУ 33306555) «Сильна Україна» (код ЄДРПОУ 33306612) «Партія Труда» (код ЄДРПОУ 33400434) «Громадянська солідарність» (код ЄДРПОУ 33401155) «Соціал-патріотична асамблея слов’ян» (код ЄДРПОУ 34182769) «Партія права» (код ЄДРПОУ 34489141) «Велика Україна» (код ЄДРПОУ 34728168) «Українська партія» (код ЄДРПОУ 34817844) «Партія селян» (код ЄДРПОУ 34997921) «Фронт змін» (код ЄДРПОУ 35250766) «Союз лівих сил» (код ЄДРПОУ 35678071) «Партія нового покоління України» (код ЄДРПОУ 35727118) «Партія козаків України» (код ЄДРПОУ 36252151) «Захист місцевих інтересів народу» (код ЄДРПОУ 36126638) «Руська єдність» (код ЄДРПОУ 36222876) «Блок опозиційних сил» (код ЄДРПОУ 36240921) «Партія народний порядок» (код ЄДРПОУ 36443465) «Наш дім» (код ЄДРПОУ 36764590) «За справедливість та добробут» (код ЄДРПОУ 37132202) «Солідарність правих сил» (код ЄДРПОУ 37133583) «Політичне об’єднання «Рідна Вітчизна» (код ЄДРПОУ 37147994) «Опозиційний блок» (код ЄДРПОУ 37120464) «Ведуча сила» (код ЄДРПОУ 37250464) «Команда Сергія Мінька» (код ЄДРПОУ 37387024) «Відродження і розвитку» (код ЄДРПОУ 37740125) «Українська партія респонсизму» (код ЄДРПОУ 37905498) «Партія українського народу» (код ЄДРПОУ 37932584) «Власна сила» (код ЄДРПОУ 38013105) «Ренесанс» (код ЄДРПОУ 38108076) «Робітнича партія України (марксистсько-ленінська)» (код ЄДРПОУ 38192867) «Ми маємо мужність» (код ЄДРПОУ 38190160) «Голос народу» (код ЄДРПОУ 38436617) «Миколаївці» (код ЄДРПОУ 38909954) «Київська Русь – Україна» (код ЄДРПОУ 38892197) «Комуністична марксистсько-ленінська партія України» (код ЄДРПОУ 39063120) «Зелений тризуб» (код ЄДРПОУ 39174642) «Українська сила» (код ЄДРПОУ 39371410) «Блок Вадима Бойченка» (код ЄДРПОУ 39464116) «Партія Ігоря Колихаєва «Нам тут жити!» (код ЄДРПОУ 39550770) «Всеукраїнське об'єднання «Громадський контроль» (код ЄДРПОУ 39594378) «Рух нових сил Михайла Саакашвілі» (код ЄДРПОУ 39634331) «Універсальна партія України» (код ЄДРПОУ 39707320) «Гідність» (код ЄДРПОУ 39626949) «Партія Шарія» (код ЄДРПОУ 39644910) «Наші» (код ЄДРПОУ 39660969) «Право народу» (код ЄДРПОУ 39690768) «Громадський рух «Народний контроль» (код ЄДРПОУ 39695017) «Промінь надії» (код ЄДРПОУ 39742171) «Нова дія» (код ЄДРПОУ 39735578) «Олімп» (код ЄДРПОУ —, код ЄРГФ 1436493) «Український вибір» (код ЄДРПОУ 39856799) «Херсонці» (код ЄДРПОУ 39862928) «Перемога Пальчевського» (код ЄДРПОУ 39877693) «Авангард народу» (код ЄДРПОУ 39954421) «УНА – УНСО» (код ЄДРПОУ 39974700) «Собор» (код ЄДРПОУ 40011290) «Свої» (код ЄДРПОУ 40140578) «Рух справедливості» (код ЄДРПОУ 40193789) «Патріоти України» (код ЄДРПОУ 40209835) «Вінницька європейська стратегія» (код ЄДРПОУ 40249019) «Партія єдності» (код ЄДРПОУ 40255525) «Блок Міхеіла Саакашвілі» (код ЄДРПОУ 40272226) «Україна без олігархів» (код ЄДРПОУ 40269229) «Нова» (код ЄДРПОУ 40272907) «Розумна сила» (код ЄДРПОУ 40353273) «Всеукраїнський народний союз» (код ЄДРПОУ 40371879) «Громадянський союз» (код ЄДРПОУ 40395580) «Всеукраїнське об’єднання «Нова Україна» (код ЄДРПОУ 40431859) «Стабільність» (код ЄДРПОУ 40551070) «Рідна Галичина» (код ЄДРПОУ 43781583)

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.