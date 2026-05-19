В Іспанії заарештували сина засновника Mango за підозрою у вбивстві батька-мільярдера

Іспанська поліція затримала Джонатана Андіка — сина засновника бренду Mango Ісака Андіка, смерть якого у 2024 році спершу вважали нещасним випадком під час походу в горах.

У Іспанії правоохоронці заарештували сина засновника модного ритейлера Mango за підозрою у вбивстві свого батька-мільярдера, який загинув у грудні 2024 року, пише Euronews.

Ісак Андік помер під час туристичного походу в горах Монсеррат у Каталонії. Згідно з початковою версією подій, яку озвучив його син Джонатан Андік, бізнесмен упав приблизно зі 150-метрової висоти після того, як випадково послизнувся на одній із гірських стежок.

Спочатку слідство вказувало на трагічний нещасний випадок у горах. Однак суперечності у свідченнях Джонатана Андіка та інші докази змусили слідчих продовжити розслідування.

Джонатан Андік обіймав посаду віцеголови ради директорів модної компанії.

Кілька іспанських ЗМІ повідомили, що між батьком і сином були напружені стосунки, а незадовго до трагедії між ними нібито сталася серйозна сварка.

Очікується, що найближчими годинами Джонатан Андік постане перед судом.

Ісак Андік народився у 1953 році в Стамбулі в сефардській єврейській родині. До Каталонії він переїхав у 14-річному віці. Через три роки почав продавати одяг і взуття на вуличних ринках, а згодом відкрив власні магазини одягу, заклавши основу майбутньої бізнес-імперії в текстильному секторі Іспанії, яка згодом стала міжнародним конкурентом відомих брендів.

