Удар по deep strike: засновник Fire Point Денис Штілерман звинуватив ЦПК у затримці міжнародних контрактів

За словами Дениса Штілермана, Центр протидії корупції затримав запуск європейського протибалістичногощита Freyja, розсилаючи іноземним послам документацію українськоїкомпанії Fire Point.

Центр протидії корупції опинився у центрі уваги у зв’язку з ситуацією навколо можливого зриву стратегічного оборонного проєкту в Європі.

Співзасновник і головний конструктор української оборонної компанії Fire Point Денис Штілерман, в інтерв’ю журналістці Яніні Соколовій, повідомив, що представники організації Центр протидії корупції нібито розсилали до посольств країн-партнерів технічну документацію виробів компанії, супроводжуючи її інформацією, яку він назвав недостовірною.

За словами Дениса Штілермана, такі дії негативно вплинули на реалізацію оборонного проєкту та співпрацю з міжнародними партнерами, зокрема це загальмувало запуск проєкту Freyja – пан’європейського протибалістичного щита.

«ЦПК - це компанія, яка розповсюджувала по посольствах нашу конструкторську документацію. Це неприпустимі речі. Вони загальмували проєкт Freyja мінімум на сім місяців», - завив Штілерман, говорячи, про інформацію яка також була оприлюднена ЦПК у широкому доступі.

Денис Штілерман стверджує, що через поширену інформацію іноземні партнери призупинили співпрацю, а комплаєнс-перевірки затягнули запуск програми, яку планували розпочати у червні 2025 року. За його словами, фактичний старт відбувся лише у лютому після додаткових перевірок. Також представник компанії повідомив, що з цього приводу подано заяву до Служби безпеки України.

Відповідаючи на запитання ведучої щодо причин поширення такої інформації, співзасновник і головний конструктор Fire Point заявив, що йому невідомо, з якою метою це робилося.

«Я не знаю, навіщо вони це розповсюджували. Можливо, щоб з нами не працювали і щоб не закуповували нашу продукцію», — сказав він.

Денис Штілерман також навів приклад співпраці з Норвегією, посольство якої, за його словами, також отримало відповідний лист. За його словами, норвезька сторона проводила комплаєнс-перевірку компанії, через що реалізація програми Freyja була відкладена.

«Ми мали почати програму Freyja у червні 2025 року, але стартували лише в лютому, тому що весь цей час тривав комплаєнс. І лише після того, як до нас приїхав прем’єр-міністр Норвегії, ознайомився з виробництвом і документами та дав сигнал починати роботу над пан’європейським перехоплювачем, процес зрушив з місця. До цього все було на паузі», — заявив Денис Штілерман.

Коментуючи розслідування Центру протидії корупції щодо нього та компанії Fire Point, Денис Штілерман заявив, що вважає подібні дії необґрунтованими. «Дуже дивно, коли люди, які називають себе патріотами України, ведуть кампанію проти компанії, чиї вироби, використовуються військовими для завдання значної шкоди Росії в контексті deep strike», — зазначив Штілерман.

Нагадаємо, Денис Штілерман — співзасновник, основний власник та головний конструктор виробника безпілотників серії FP та ракети «Фламінго» — раніше повідомляв, що певний час проживав у Росії та мав російське громадянство, яке отримав автоматично після розпаду Радянського Союзу. Згодом, за його словами, він був позбавлений громадянства на підставі нібито неправомірного його набуття. На той момент він уже мешкав в Україні.

Наразі компанія Fire Point заявляє про роботу над проєктом Freyja — спільною українсько-європейською ініціативою зі створення протиракетної та протиповітряної системи оборони з відкритою архітектурою. Запуск проєкту очікується у 2026–2027 роках.

Система має працювати на протоколі Link-16 — стандарті НАТО, який уже використовується в Збройних силах України в системі Delta. Згідно із заявами компанії, внесок України передбачає ракети FP-7.x та пускові установки виробництва Fire Point. Європейські партнери, у свою чергу, мають забезпечити радіолокаційні та командні компоненти.

Відкрита архітектура системи, як зазначається, дозволить масштабування, а вартість одного перехоплення має бути нижчою за існуючі аналоги. Ракета FP-7.x, за заявленими характеристиками, здатна перехоплювати ракети типу «Іскандер».

Автор: Володимир Право

