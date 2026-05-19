В Україні хочуть створити національну систему торгівлі квотами на викиди парникових газів

Запровадження ринкового механізму скорочення викидів парникових газів забезпечить виконання євроінтеграційних зобов’язань у межах Кластера 4.

Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України оприлюднило для публічного обговорення законопроєкт щодо національної системи торгівлі квотами на викиди парникових газів.

Документ формує правові та організаційні засади функціонування системи та створює основу для поступового наближення до кліматичного законодавства ЄС.

Серед переваг запровадження НСТВ:

▪️ впровадження ринкового механізму скорочення викидів парникових газів;

▪️ підтримка інвестицій у декарбонізацію, енергоефективність та розвиток нових технологій.

У пояснювальній записці зазначається, що необхідність прийняття Закону України «Про засади функціонування національної системи торгівлі квотами на викиди парникових газів» зумовлена міжнародними зобов’язаннями України, взятими в рамках Угоди про асоціацію, а також статусом України як держави-кандидата на вступ до Європейського Союзу.

Питання кліматичної політики та скорочення викидів парникових газів належать до Кластеру 4 «Зелений порядок денний та стале з’єднання», зокрема до розділу 27 «Довкілля та зміна клімату». У межах зазначеного розділу Україна має забезпечити імплементацію ключових актів кліматичного acquis Європейського Союзу, включаючи Директиву 2003/87/ЄС.

Запровадження НСТВ є одним із ключових елементів виконання зазначених умов.

Крім того, проєкт акта враховує виклики, пов’язані з повномасштабною збройною агресією Російської Федерації проти України, та необхідність відновлення економіки і довкілля у післявоєнний період. Поетапне впровадження НСТВ дозволяє поєднати досягнення кліматичних цілей із збереженням економічної стабільності, мінімізувати надмірне навантаження на бізнес та створити умови для залучення інвестицій у модернізацію та декарбонізацію промисловості.

Водночас аналіз відповідності національного законодавства України положенням Директиви 2003/87/ЄС засвідчив наявність суттєвих прогалин у правовому регулюванні. На сьогодні в Україні функціонує система МЗВ, врегульована Законом України "Про засади моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів" та пов’язаними підзаконними актами. Проте, питання випуску, обігу та анулювання квот на викиди парникових газів, а також функціонування НСТВ, у чинному законодавстві не врегульовані.

Таким чином, для повноцінного транспонування Директиви 2003/87/ЄС та виконання зобов’язань України в межах розділу 27 «Довкілля та зміна клімату» Кластеру 4 "Зелений порядок денний та стале з’єднання" необхідним є прийняття окремого закону, який забезпечить створення правових, інституційних та економічних засад функціонування НСТВ.

Проєктом акта пропонується створення в Україні повноцінної НСТВ – комплексного ринкового механізму, який забезпечує економічно ефективне досягнення кліматичних цілей держави та узгодження української кліматичної політики з вимогами Європейського Союзу.

Проєктом Закону встановлюються правові, інституційні, організаційні та економічні засади функціонування НСТВ. Положення проєкту акта включють в себе:

визначення трьох фаз НСТВ для поступового запровадження НСТВ, що дозволяє адаптувати систему до умов воєнного часу, повоєнної відбудови та подальшої інтеграції до СТВ Європейського Союзу;

визначення видів діяльності, що підпадають під обов’язкову участь у НСТВ, та парникових газів, на які поширюється регулювання, а також учасників НСТВ, до яких належать оператори установок, оператори повітряних суден, судноплавні компанії та інші учасники ринку квот, яким дозволено брати участь у ринку квот на другій та третій фазах НСТВ;

визначення порядку випуску квот, їх обігу та анулювання, встановлення механізму граничних цін на квоти, правил використання сертифікату декарбонізаційного зарахування та визначення плати за заміщення (для першої та другої фази НСТВ), а також врегулювання питань щодо створення та функціонування резерву стабілізації ринку квот;

встановлення загальних положень щодо безкоштовного розподілу квот на третій фазі НСТВ;

створення реєстру НСТВ, який забезпечує: реєстрацію операторів, які мають обов’язок з придбання та подання квот для анулювання; облік випущених, проданих, анульованих квот; подання сертифікату декарбонізаційного зарахування та зменшення обсягу зобов’язання з подання

квот для анулювання (для першої та другої фази НСТВ); перевірку відповідності вимогам законодавства операцій з обігу квот;

встановлення обов’язку усіх операторів установок, що здійснюють діяльність, що охоплюється НСТВ, мати дозвіл на викиди парникових газів, який видається компетентним органом; встановлення процедури подання заяви про видачу дозволу, видачі, внесення змін та анулювання дозволу;

створення Фонду модернізації України, що фінансується за рахунок доходів НСТВ (доходи від продажу квот та плати за заміщення), який забезпечує фінансову підтримку інвестиційних та інноваційних проектів у сфері декарбонізації та тим самим сприяє впровадженню нових технологій з декарбонізації, скороченню викидів парникових газів та підвищенню енергоефективності. Також регулюються загальні положення щодо відбору інвестиційних та інноваційних проектів, функціонування Інвестиційного комітету Фонду модернізації України та встановлюються максимальні обсяги фінансування реалізації інвестиційних та інноваційних проектів за рахунок доходів НСТВ;

регулювання авіаційного та морського секторів, включаючи правила визначення обсягу безкоштовного розподілу квот для цих секторів на третій фазі НСТВ, стимулювання використання невикопного авіаційного палива;

правила безкоштовного розподілу квот на третій фазі НСТВ для установок, які експлуатуються під час виробництва товарів, охоплених механізмом вуглецевого коригування імпорту на кордоні (СВАМ);

правила тимчасового безкоштовного розподілу квот на третій фазі НСТВ для модернізації енергетичного сектору;

тимчасові заходи щодо підтримки енергоємних секторів та підсекторів, що стикаються із реальним ризиком витоків вуглецю;

встановлення обов’язку операторів (включаючи операторів повітряних суден та судноплавні компанії), які здійснюють діяльність, що входить до сфери НСТВ, здійснювати моніторинг викидів парникових газів, подавати звіти оператора відповідно до Закону України "Про засади моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів", на підставі яких адміністратор НСТВ визначає річні зобов’язання операторів щодо подання квот для анулювання;

визначення правил створення та функціонування резерву стабілізації ринку квот;

правила перегляду сфери дії НСТВ, зокрема, можливість включення нових видів діяльності та секторів, можливість виключення малих установок із сфери НСТВ та їх повторного включення до сфери НСТВ;

правила встановлення зв’язку НСТВ з іншими системами торгівлі квотами на викидами парникових газів;

встановлення адміністративної відповідальності за порушення законодавства про НСТВ.

