В Украине хотят создать национальную систему торговли квотами на выбросы парниковых газов

Введение рыночного механизма сокращения выбросов парниковых газов обеспечит выполнение евроинтеграционных обязательств в рамках Кластера 4.

Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины обнародовало для публичного обсуждения законопроект относительно национальной системы торговли квотами на выбросы парниковых газов.

Документ формирует правовые и организационные основы функционирования системы и создает основу для постепенного приближения к климатическому законодательству ЕС.

Среди преимуществ внедрения НСТВ:

▪️ внедрение рыночного механизма сокращения выбросов парниковых газов;

▪️ поддержка инвестиций в декарбонизацию, энергоэффективность и развитие новых технологий.

В пояснительной записке отмечается, что необходимость принятия Закона Украины «Об основах функционирования национальной системы торговли квотами на выбросы парниковых газов» обусловлена международными обязательствами Украины, взятыми в рамках Соглашения об ассоциации, а также статусом Украины как государства-кандидата на вступление в Европейский Союз.

Вопросы климатической политики и сокращения выбросов парниковых газов относятся к Кластеру 4 «Зеленая повестка дня и устойчивое соединение», в частности к разделу 27 «Окружающая среда и изменение климата». В рамках указанного раздела Украина должна обеспечить имплементацию ключевых актов климатического acquis Европейского Союза, включая Директиву 2003/87/ЕС.

Введение НСТВ является одним из ключевых элементов выполнения указанных условий.

Кроме того, проект акта учитывает вызовы, связанные с полномасштабной вооруженной агрессией Российской Федерации против Украины, и необходимость восстановления экономики и окружающей среды в послевоенный период. Поэтапное внедрение НСТВ позволяет совместить достижение климатических целей с сохранением экономической стабильности, минимизировать чрезмерную нагрузку на бизнес и создать условия для привлечения инвестиций в модернизацию и декарбонизацию промышленности.

В то же время анализ соответствия национального законодательства Украины положениям Директивы 2003/87/ЕС показал наличие существенных пробелов в правовом регулировании. На сегодняшний день в Украине функционирует система МОВ, урегулированная Законом Украины «Об основах мониторинга, отчетности и верификации выбросов парниковых газов» и связанными подзаконными актами. Однако вопросы выпуска, обращения и аннулирования квот на выбросы парниковых газов, а также функционирования НСТВ, в действующем законодательстве не урегулированы.

Таким образом, для полноценного транспонирования Директивы 2003/87/ЕС и выполнения обязательств Украины в рамках раздела 27 «Окружающая среда и изменение климата» Кластера 4 «Зеленая повестка дня и устойчивое соединение» необходимым является принятие отдельного закона, который обеспечит создание правовых, институциональных и экономических основ функционирования НСТВ.

Проектом акта предлагается создание в Украине полноценной НСТВ – комплексного рыночного механизма, который обеспечивает экономически эффективное достижение климатических целей государства и согласование украинской климатической политики с требованиями Европейского Союза.

Проектом Закона устанавливаются правовые, институциональные, организационные и экономические основы функционирования НСТВ. Положения проекта акта включают в себя:

определение трех фаз НСТВ для постепенного внедрения НСТВ, что позволяет адаптировать систему к условиям военного времени, послевоенного восстановления и дальнейшей интеграции в СТВ Европейского Союза;

определение видов деятельности, подпадающих под обязательное участие в НСТВ, и парниковых газов, на которые распространяется регулирование, а также участников НСТВ, к которым относятся операторы установок, операторы воздушных судов, судоходные компании и другие участники рынка квот, которым разрешено участвовать в рынке квот на второй и третьей фазах НСТВ;

определение порядка выпуска квот, их обращения и аннулирования, установление механизма предельных цен на квоты, правил использования сертификата декарбонизационного зачета и определение платы за замещение (для первой и второй фазы НСТВ), а также урегулирование вопросов создания и функционирования резерва стабилизации рынка квот;

установление общих положений относительно бесплатного распределения квот на третьей фазе НСТВ;

создание реестра НСТВ, который обеспечивает: регистрацию операторов, имеющих обязанность по приобретению и подаче квот для аннулирования; учет выпущенных, проданных, аннулированных квот; подачу сертификата декарбонизационного зачета и уменьшение объема обязательства по подаче

квот для аннулирования (для первой и второй фазы НСТВ); проверку соответствия требованиям законодательства операций по обращению квот;

установление обязанности всех операторов установок, осуществляющих деятельность, охватываемую НСТВ, иметь разрешение на выбросы парниковых газов, которое выдается компетентным органом; установление процедуры подачи заявления о выдаче разрешения, выдачи, внесения изменений и аннулирования разрешения;

создание Фонда модернизации Украины, финансируемого за счет доходов НСТВ (доходы от продажи квот и платы за замещение), который обеспечивает финансовую поддержку инвестиционных и инновационных проектов в сфере декарбонизации и тем самым способствует внедрению новых технологий по декарбонизации, сокращению выбросов парниковых газов и повышению энергоэффективности. Также регулируются общие положения относительно отбора инвестиционных и инновационных проектов, функционирования Инвестиционного комитета Фонда модернизации Украины и устанавливаются максимальные объемы финансирования реализации инвестиционных и инновационных проектов за счет доходов НСТВ;

регулирование авиационного и морского секторов, включая правила определения объема бесплатного распределения квот для этих секторов на третьей фазе НСТВ, стимулирование использования невикопаемого авиационного топлива;

правила бесплатного распределения квот на третьей фазе НСТВ для установок, которые эксплуатируются во время производства товаров, охваченных механизмом углеродной корректировки импорта на границе (СВАМ);

правила временного бесплатного распределения квот на третьей фазе НСТВ для модернизации энергетического сектора;

временные меры по поддержке энергоемких секторов и подсекторов, сталкивающихся с реальным риском утечек углерода;

установление обязанности операторов (включая операторов воздушных судов и судоходные компании), осуществляющих деятельность, входящую в сферу НСТВ, осуществлять мониторинг выбросов парниковых газов, подавать отчеты оператора в соответствии с Законом Украины «Об основах мониторинга, отчетности и верификации выбросов парниковых газов», на основании которых администратор НСТВ определяет годовые обязательства операторов по подаче квот для аннулирования;

определение правил создания и функционирования резерва стабилизации рынка квот;

правила пересмотра сферы действия НСТВ, в частности, возможность включения новых видов деятельности и секторов, возможность исключения малых установок из сферы НСТВ и их повторного включения в сферу НСТВ;

правила установления связи НСТВ с другими системами торговли квотами на выбросы парниковых газов;

установление административной ответственности за нарушение законодательства о НСТВ.

