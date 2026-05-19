Кабмин рассмотрит идею бронирования украинцев вместо привлечения трудовых мигрантов

На фоне активных дискуссий о привлечении иностранной рабочей силы в Украине петиция с призывом изменить подход государства к рынку труда набрала необходимые 25 тысяч голосов. Теперь инициативу рассмотрит Кабинет министров.

Ее автор требует от правительства отказаться от политики массового трудоустройства иностранцев и сделать ставку на возвращение украинцев из-за границы, бронирование работников в критических отраслях и поддержку национального рынка труда.

Документ появился на сайте правительства 11 мая, а уже на 19 мая преодолел необходимый порог поддержки.

В петиции предлагают разработать и внедрить Государственную стратегию защиты национального рынка труда. Ее главная идея — обеспечить приоритет украинских работников, в частности граждан, выехавших за границу и готовых вернуться в Украину для работы в сферах, критически важных для экономики и восстановления страны.

Автор инициативы призывает Кабмин внедрить программу «Трудовое возвращение». Она предусматривает гарантированное бронирование от мобилизации для украинцев, которые согласятся вернуться и работать в строительстве, энергетике, промышленности и других стратегических отраслях.

Также среди требований — запрет выдачи разрешений на работу иностранцам в тех секторах, где кадровый дефицит можно компенсировать путем бронирования действующих работников или возвращения украинцев из-за границы. Отдельно предлагается ввести высокий сбор для работодателей за наем иностранной рабочей силы.

Кроме того, петиция содержит требование об обязательных экзаменах по украинскому языку и истории для иностранных работников. Также предлагается создать механизм, согласно которому иностранцы трудоспособного возраста, претендующие на пребывание в Украине, должны привлекаться к обороне государства через контрактную службу.

Еще одной инициативой является аннулирование разрешений на пребывание и работу в Украине в случае нарушения законов или «неуважения к национальным ценностям». Автор подчеркивает, что украинский работник «должен быть в приоритете», а трудовая миграция должна оставаться исключением, а не системным механизмом замещения граждан Украины.