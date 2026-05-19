Кабмин рассмотрит идею бронирования украинцев вместо привлечения трудовых мигрантов
Появление петиции происходит на фоне все более активного привлечения иностранной рабочей силы украинским бизнесом из-за острого кадрового дефицита.
По данным Forbes Ukraine, более месяца назад руководитель Офиса Президента поручил Министерству иностранных дел и СБУ пересмотреть перечень государств для упрощенного привлечения трудовых мигрантов. В список сейчас входят около 70 стран, среди которых Афганистан, Ирак, Пакистан, Марокко, Бангладеш, Таджикистан и Египет.
Несмотря на сложные бюрократические процедуры, работодатели уже активно нанимают работников из этих стран. В частности, как сообщил Государственный центр занятости, граждане Бангладеш получили 599 разрешений на работу в Украине.
Наибольший спрос на иностранных работников сейчас наблюдается в:
- строительстве;
- перерабатывающей промышленности;
- торговле;
- логистике;
- сфере обслуживания.
Представители бизнеса объясняют необходимость привлечения трудовых мигрантов дефицитом кадров, возникшим из-за мобилизации, выезда части населения за границу и демографических потерь. В то же время критики такой политики заявляют, что государство прежде всего должно создать условия для возвращения украинцев и бронирования работников в стратегических отраслях.
