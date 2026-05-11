  1. В Украине

Приоритет — бронированию украинцев: в Украине предлагают ограничить привлечение трудовых мигрантов

14:06, 11 мая 2026
Инициатива предусматривает ограничение найма иностранцев в отраслях, где нехватку кадров можно перекрыть бронированием украинцев.
Источник фото: Unsplash/Mufid Majnun
В Украине на фоне дефицита кадров и более активного привлечения иностранных работников зарегистрировали петицию с призывом предоставить приоритет украинцам на рынке труда и ограничить трудовую миграцию.

Петиция с призывом разработать «Государственную стратегию защиты национального рынка труда» делает акцент на приоритетном бронировании украинцев и привлечении граждан Украины из-за границы вместо трудовой миграции иностранцев.

По состоянию на момент публикации она собрала 975 подписей из необходимых 25 тысяч. До завершения сбора подписей осталось 92 дня.

В тексте петиции ее автор призывает Кабмин отказаться от «политики массового привлечения иностранцев» и создать условия для трудоустройства и возвращения украинцев, в частности тех, кто выехал за границу.

Среди основных требований петиции:

  • внедрение программы «Трудовое возвращение» с гарантированным бронированием от мобилизации для украинцев, готовых вернуться для работы в критических отраслях;
  • запрет выдачи разрешений на работу иностранцам в сферах, где кадровый дефицит можно перекрыть за счет бронирования или возвращения украинцев;
  • обязательные экзамены по украинскому языку и истории для иностранных работников;
  • внедрение механизма, согласно которому иностранцы трудоспособного возраста, претендующие на пребывание в Украине, должны привлекаться к обороне государства через контрактную службу;
  • высокий сбор для работодателей за наем иностранцев с дальнейшим направлением средств на программы возвращения украинцев и автоматизацию производства;
  • аннулирование разрешений на пребывание и работу за нарушение законов или «неуважение к национальным ценностям».

Автор петиции подчеркивает, что «украинский работник должен быть в приоритете», а трудовая миграция — оставаться исключением, а не механизмом замещения украинцев.

Почему тема трудовых мигрантов стала актуальной

Появление петиции происходит на фоне все более активного привлечения иностранной рабочей силы украинским бизнесом из-за острого кадрового дефицита.

По данным Forbes Ukraine, более месяца назад руководитель Офиса Президента поручил Министерству иностранных дел и СБУ пересмотреть перечень государств для упрощенного привлечения трудовых мигрантов. В список сейчас входят около 70 стран, среди которых Афганистан, Ирак, Пакистан, Марокко, Бангладеш, Таджикистан и Египет.

Несмотря на сложные бюрократические процедуры, работодатели уже активно нанимают работников из этих стран. В частности, как сообщил Государственный центр занятости, граждане Бангладеш получили 599 разрешений на работу в Украине.

Наибольший спрос на иностранных работников сейчас наблюдается в:

  • строительстве;
  • перерабатывающей промышленности;
  • торговле;
  • логистике;
  • сфере обслуживания.

Представители бизнеса объясняют необходимость привлечения трудовых мигрантов дефицитом кадров, возникшим из-за мобилизации, выезда части населения за границу и демографических потерь. В то же время критики такой политики заявляют, что государство прежде всего должно создать условия для возвращения украинцев и бронирования работников в стратегических отраслях.

Кабинет Министров Украины петиция бронирование трудовые отношения

