Пріоритет — бронюванню українців: в Україні пропонують обмежити залучення трудових мігрантів

Ініціатива передбачає обмеження найму іноземців у галузях, де нестачу кадрів можна перекрити бронюванням українців.

В Україні на тлі дефіциту кадрів та активнішого залучення іноземних працівників зареєстрували петицію із закликом надати пріоритет українцям на ринку праці та обмежити трудову міграцію.

Петиція із закликом розробити «Державну стратегію захисту національного ринку праці» наголошує на пріоритетному бронюванні українців та залученні громадян України з-за кордону замість трудової міграції іноземців.

Станом на момент публікації вона зібрала 975 підписів із необхідних 25 тисяч. До завершення збору підписів залишилося 92 дні.

У тексті петиції її авторка закликає Кабмін відмовитися від «політики масового залучення іноземців» та створити умови для працевлаштування і повернення українців, зокрема тих, хто виїхав за кордон.

Серед основних вимог петиції:

запровадження програми «Трудове повернення» із гарантованим бронюванням від мобілізації для українців, які готові повернутися для роботи у критичних галузях;

заборона видачі дозволів на роботу іноземцям у сферах, де кадровий дефіцит можна перекрити за рахунок бронювання або повернення українців;

обов’язкові іспити з української мови та історії для іноземних працівників;

запровадження механізму, за яким іноземці працездатного віку, які претендують на перебування в Україні, мають залучатися до оборони держави через контрактну службу;

високий збір для роботодавців за найм іноземців із подальшим спрямуванням коштів на програми повернення українців та автоматизацію виробництва;

анулювання дозволів на перебування та роботу за порушення законів або «неповагу до національних цінностей».

Авторка петиції наголошує, що «український робітник має бути у пріоритеті», а трудова міграція — залишатися винятком, а не механізмом заміщення українців.

Чому тема трудових мігрантів стала актуальною

Поява петиції відбувається на тлі дедалі активнішого залучення іноземної робочої сили українським бізнесом через гострий кадровий дефіцит.

За даними Forbes Ukraine, понад місяць тому керівник Офісу Президента доручив Міністерству закордонних справ та СБУ переглянути перелік держав для спрощеного залучення трудових мігрантів. До списку наразі входять близько 70 країн, серед яких Афганістан, Ірак, Пакистан, Марокко, Бангладеш, Таджикистан та Єгипет.

Попри складні бюрократичні процедури, роботодавці вже активно наймають працівників із цих країн. Зокрема, як повідомив Державний центр зайнятості у відповіді на запит Forbes Ukraine, громадяни Бангладеш отримали 599 дозволів на роботу в Україні.

Найбільший попит на іноземних працівників зараз спостерігається у:

будівництві;

переробній промисловості;

торгівлі;

логістиці;

сфері обслуговування.

Представники бізнесу пояснюють потребу в залученні трудових мігрантів дефіцитом кадрів, який виник через мобілізацію, виїзд частини населення за кордон та демографічні втрати. Водночас критики такої політики заявляють, що держава насамперед має створити умови для повернення українців і бронювання працівників у стратегічних галузях.

