ПФУ нарахував військовому пенсію у 31,8 тисячі грн, але до виплати визначив лише 27 тисяч — суд оцінив законність таких дій

Житомирський окружний адміністративний суд розглянув справу за позовом військового пенсіонера, який оскаржив зменшення Пенсійним фондом основного розміру його пенсії з 90% до 70% грошового забезпечення, застосування понижуючих коефіцієнтів та обмеження виплат максимальним розміром.

Предметом спору була правомірність зменшення Пенсійним фондом основного розміру пенсії з 90% до 70% сум грошового забезпечення під час її перерахунку, застосування до пенсійної виплати коефіцієнтів зменшення, передбачених статтею 46 Закону «Про Державний бюджет України на 2025 рік» та постановою Кабінету Міністрів №1 від 3 січня 2025 року, а також виплата пенсії з обмеженням максимальним розміром.

Суть справи № 240/20744/25

Позивач перебуває на обліку в органах Пенсійного фонду та отримує пенсію за вислугу років, яка була призначена у розмірі 90% відповідних сум грошового забезпечення. Після проведення перерахунку пенсії Пенсійний фонд застосував основний розмір пенсії на рівні 70% грошового забезпечення. Крім того, з 2025 року до пенсійної виплати були застосовані понижуючі коефіцієнти відповідно до статті 46 Закону «Про Державний бюджет України на 2025 рік» та постанови Кабінету Міністрів №1. Одночасно виплата пенсії здійснювалася з урахуванням максимального розміру пенсії.

З матеріалів справи встановлено, що загальний розмір пенсії позивача з урахуванням індексації, надбавок та підвищень становив 31 815,49 грн. Водночас до частин пенсії, які перевищували десять та одинадцять прожиткових мінімумів для осіб, що втратили працездатність, були застосовані понижуючі коефіцієнти. У результаті замість нарахованих 31 815,49 грн до виплати було визначено 27 016,05 грн.

Після звернення до Пенсійного фонду із заявою про виплату пенсії без застосування понижуючих коефіцієнтів та без обмеження максимальним розміром позивач отримав відмову. Пенсійний фонд послався на статтю 46 Закону про Державний бюджет на 2025 рік та постанову Кабінету Міністрів №1, якими на період воєнного стану було запроваджено особливий порядок виплати окремих категорій пенсій. Не погодившись із такою позицією, пенсіонер звернувся до адміністративного суду.

Висновки суду

Суд зазначив, що пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, регулюється спеціальним Законом №2262-ХІІ. Відповідно до статті 1-1 цього Закону зміна умов і норм пенсійного забезпечення таких осіб здійснюється виключно шляхом внесення змін до самого Закону №2262-ХІІ та Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».

Суд звернув увагу, що положення частини сьомої статті 43 Закону №2262-ХІІ щодо обмеження пенсій максимальним розміром були визнані неконституційними Рішенням Конституційного Суду України від 20 грудня 2016 року №7-рп/2016 та втратили чинність з дня ухвалення цього рішення. Крім того, Рішенням Конституційного Суду України від 12 жовтня 2022 року №7-р(ІІ)/2022 неконституційними були визнані приписи статті 2 Закону №3668-VI, які поширювали обмеження максимального розміру пенсії на осіб, пенсійне забезпечення яких здійснюється відповідно до Закону №2262-ХІІ. Ці положення втратили чинність у квітні 2023 року.

На думку суду, після втрати чинності зазначених норм відсутні правові підстави для обмеження пенсій, призначених за Законом №2262-ХІІ, максимальним розміром. Суд також підкреслив, що чинне законодавство не містить норм, які визначали б максимальне обмеження пенсій, призначених відповідно до цього Закону.

Оцінюючи застосування статті 46 Закону «Про Державний бюджет України на 2025 рік» та постанови Кабінету Міністрів №1, суд зазначив, що ними фактично встановлено додаткове регулювання відносин у сфері пенсійного забезпечення осіб, звільнених з військової служби. Таке регулювання відрізняється від передбаченого спеціальним Законом №2262-ХІІ та не узгоджується з його положеннями. При цьому змін до Закону №2262-ХІІ щодо застосування понижуючих коефіцієнтів або обмеження пенсій у спірний період законодавець не вносив.

Суд наголосив, що Конституція України не надає закону про Державний бюджет вищої юридичної сили порівняно з іншими законами. Посилаючись на рішення Конституційного Суду України від 9 липня 2007 року №6-рп/2007, суд зазначив, що закон про Державний бюджет не може змінювати чи звужувати права, пільги, гарантії та компенсації, встановлені іншими законами.

Крім того, суд врахував правову позицію Верховного Суду, викладену у постанові від 11 вересня 2025 року у справі №120/1081/25, відповідно до якої застосування статті 46 Закону «Про Державний бюджет України на 2025 рік» та постанови Кабінету Міністрів №1 під час обчислення і перерахунку пенсій, призначених за Законом №2262-ХІІ, є протиправним та таким, що обмежує гарантоване Конституцією право на належний соціальний захист.

Щодо зменшення основного розміру пенсії з 90% до 70% сум грошового забезпечення суд зазначив, що зміни до статті 13 Закону №2262-ХІІ, якими максимальний відсоток пенсії було знижено спочатку до 80%, а згодом до 70%, стосуються виключно порядку призначення пенсій. Натомість перерахунок уже призначених пенсій регулюється статтею 63 Закону №2262-ХІІ, до якої відповідні зміни не вносилися. Суд підкреслив, що процедури призначення та перерахунку пенсії є різними за своїм змістом і правовим механізмом. Тому під час перерахунку пенсії Пенсійний фонд не мав правових підстав змінювати встановлений при призначенні відсоток пенсії з 90% до 70%. Такий висновок узгоджується з правовою позицією Великої Палати Верховного Суду, викладеною у зразковій справі №240/5401/18.

За результатами розгляду справи суд визнав протиправними дії Головного управління Пенсійного фонду України в Житомирській області щодо зменшення основного розміру пенсії з 90% до 70% сум грошового забезпечення, застосування до пенсії коефіцієнтів, установлених постановою Кабінету Міністрів №1, а також виплати пенсії з обмеженням максимальним розміром.

Суд зобов’язав Пенсійний фонд здійснити нарахування та виплату пенсії у розмірі 90% сум грошового забезпечення, без застосування понижуючих коефіцієнтів та без обмеження максимальним розміром, з урахуванням раніше виплачених сум.

