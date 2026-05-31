Пенсія у 2026 році: українцям нагадали про обов’язкову перевірку страхового стажу

Українцям, які планують оформлювати пенсію у найближчі роки, радять уже зараз перевірити свій страховий стаж та переконатися, що всі періоди роботи враховані належним чином. У 2026 році для призначення пенсії за віком у 60 років необхідно мати не менше 33 років страхового стажу. Якщо потрібної кількості років бракує, питання варто вирішувати заздалегідь.

Страховий стаж впливає не лише на можливість вчасно вийти на пенсію, а й на розмір майбутніх виплат. Тому фахівці рекомендують не відкладати перевірку даних до моменту подання документів, а завчасно уточнити всю інформацію в Пенсійному фонді.

Що варто зробити вже зараз

Щоб уникнути проблем під час оформлення пенсії, громадянам рекомендують:

• перевірити відомості про страховий стаж через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України, скориставшись КЕП або BankID;

• оцифрувати паперову трудову книжку та подати відомості до Пенсійного фонду для внесення до електронного реєстру;

• проаналізувати, чи достатньо наявного стажу для виходу на пенсію у 60 років. У разі нестачі стажу можна розглянути варіант добровільної сплати страхових внесків або продовження офіційної трудової діяльності;

• заздалегідь підготувати документи, які можуть знадобитися для підтвердження стажу, зокрема паспорт, реєстраційний номер облікової картки платника податків, документи про освіту, військовий квиток та інші підтверджувальні документи.

Який страховий стаж потрібен у 2026 році

Для призначення пенсії за віком необхідно мати:

• у 60 років — щонайменше 33 роки страхового стажу;

• у 63 роки — не менше 23 років страхового стажу;

• у 65 років — від 15 років страхового стажу.

Після 1 січня 2004 року до страхового стажу враховуються лише періоди, за які сплачено єдиний соціальний внесок. Саме тому офіційна зайнятість і регулярна сплата ЄСВ безпосередньо впливають на майбутні пенсійні права громадян.

