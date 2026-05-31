З Днем Києва 2026: найкращі привітання у прозі, віршах та листівках
У неділю, 31 травня, українці відзначають День Києва. У 2026 році столиці виповнюється 1544 з дня його символічного заснування.Попри складні обставини воєнного часу, місто продовжує жити, розвиватися та залишатися символом української державності й незламності.
За традиційною версією, заснування міста пов’язують із 482 роком та легендою про братів Кия, Щека, Хорива і їхню сестру Либідь, які обрали для поселення мальовничі пагорби над Дніпром. Офіційна традиція святкування Дня Києва бере початок із 1982 року, коли столиця урочисто відзначила своє 1500-річчя. Відтоді свято щороку проводять в останню неділю травня.
Як писала «Судово-юридична газета», з нагоди Дня Києва у столиці відбудеться низка тематичних заходів культурного, спортивного та просвітницького спрямування. Однак через воєнний стан традиційних масових святкувань міського масштабу не проводитимуть. Усі події організовуватимуться з дотриманням вимог безпеки та з урахуванням можливих повітряних загроз.
Ми зібрали найкращі привітання з Днем Києва у прозі, віршах та листівках, які допоможуть створити святковий настрій та подарувати теплі емоції близьким.
Привітання з Днем Києва у прозі
***
Вітаю з Днем Києва! Бажаю миру, добробуту та впевненості у завтрашньому дні. Нехай столиця України залишається містом сили, розвитку та нових можливостей для кожного її мешканця. Нехай Київ і надалі надихає своєю історією, красою та незламністю.
***
Щиро вітаю з Днем Києва! Це місто стало свідком багатьох визначних подій і продовжує залишатися серцем нашої держави. Бажаю, щоб Київ розвивався, ставав ще комфортнішим та безпечнішим, а його жителі завжди відчували гордість за своє місто.
***
Вітаю з Днем Києва! Нехай наше древнє місто завжди залишається символом української державності, свободи та незламності. Бажаю киянам міцного здоров’я, родинного затишку та впевненості у майбутньому.
***
Щирі вітання з Днем Києва! Столиця України поєднує величну історію та сучасний ритм життя, залишаючись містом, яке об’єднує людей з усіх куточків країни. Нехай Київ процвітає, а кожен його день буде сповнений добрих справ і нових звершень.
***
З Днем Києва! Бажаю, щоб наша столиця й надалі була прикладом стійкості, розвитку та громадянської єдності. Нехай місто впевнено рухається вперед, зберігаючи свою унікальну атмосферу та історичну спадщину.
***
Вітаю зі святом столиці України! Київ є не лише адміністративним центром держави, а й місцем, де твориться її сучасна історія. Нехай місто розквітає, а його жителі та гості відчувають комфорт, безпеку та гордість за нього.
***
Щиро вітаю з Днем Києва! Бажаю, щоб над Дніпром завжди панували мир і спокій, а золоті куполи столиці залишалися символом надії та віри. Нехай Київ з кожним роком стає сильнішим, сучаснішим і ще більш привабливим для життя.
***
З Днем Києва! Це місто вміє поєднувати повагу до своєї історії з прагненням до розвитку та оновлення. Нехай столиця України продовжує бути осередком культури, науки, освіти та нових можливостей.
***
Вітаю з Днем Києва! Бажаю столиці подальшого розвитку, відбудови та процвітання, а її мешканцям — добробуту, натхнення та впевненості у власних силах. Нехай Київ завжди залишається містом, яке об’єднує, надихає та дарує надію.
Привітання з Днем Києва у віршах
***
Наш Хрещатик славний
Урочисто вбраний:
Зацвіли каштани,
Гомонять фонтани.
І машини крутять шини
Без упину, без упину…
Виринають пішоходи
Із підземних переходів:
Всі такі величні,
Всі такі столичні.
Місто Київ молодіє
І Хрещатиком радіє.
***
Київ — серце України
І найстарше місто в світі,
Хоч пройшов усякі зміни,
Гарний весь — в зимі і в літі.
Там церкви золотобанні,
А в них дзвони міднокуті,
Як задзвонять на світанні,
В Україні всім їх чути.
***
Київ-місто історичне,
Йому вже багато літ.
А воно красиве, вічне,
Навесні каштанів цвіт.
З нього почалась держава
У прадавні ще часи...
В ньому наша міць і слава,
В ньому предків голоси.
***
Зацвіли каштани у моєму місті,
Золотистим цвітом зарясніли в листі.
Цвіт такий хороший, аж вбирає очі,
Зацвіли каштани вчора опівночі.
А під ними ходять вулицею люди.
Зацвіли каштани тут і там, усюди.
Холодку багато, пахощів багато.
У моєму місті гарно, як на свято.
***
Києве, місто величне й ясне,
Серце країни, для нас дороге,
Слава твоя крізь століття іде,
Сонцем надії над світом зійде.
Хай над Дніпром розквітають сади,
Мир і достаток приходять завжди,
Хай оминають тривоги й жалі,
Щастя панує на рідній землі.
Місто звитяги, добра і краси,
Місто любові, наснаги і сили,
Хай процвітаєш на довгі літа,
Києве рідний, столице свята!
Привітання з Днем Києва у листівках
