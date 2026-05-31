З Днем Києва 2026: найкращі привітання у прозі, віршах та листівках

Що побажати на День Києва близьким та знайомим — добірка красивих привітань у прозі, віршах та листівках.

У неділю, 31 травня, українці відзначають День Києва. У 2026 році столиці виповнюється 1544 з дня його символічного заснування.Попри складні обставини воєнного часу, місто продовжує жити, розвиватися та залишатися символом української державності й незламності.

За традиційною версією, заснування міста пов’язують із 482 роком та легендою про братів Кия, Щека, Хорива і їхню сестру Либідь, які обрали для поселення мальовничі пагорби над Дніпром. Офіційна традиція святкування Дня Києва бере початок із 1982 року, коли столиця урочисто відзначила своє 1500-річчя. Відтоді свято щороку проводять в останню неділю травня.

Як писала «Судово-юридична газета», з нагоди Дня Києва у столиці відбудеться низка тематичних заходів культурного, спортивного та просвітницького спрямування. Однак через воєнний стан традиційних масових святкувань міського масштабу не проводитимуть. Усі події організовуватимуться з дотриманням вимог безпеки та з урахуванням можливих повітряних загроз.

Ми зібрали найкращі привітання з Днем Києва у прозі, віршах та листівках, які допоможуть створити святковий настрій та подарувати теплі емоції близьким.

Привітання з Днем Києва у прозі

***

Вітаю з Днем Києва! Бажаю миру, добробуту та впевненості у завтрашньому дні. Нехай столиця України залишається містом сили, розвитку та нових можливостей для кожного її мешканця. Нехай Київ і надалі надихає своєю історією, красою та незламністю.

***

Щиро вітаю з Днем Києва! Це місто стало свідком багатьох визначних подій і продовжує залишатися серцем нашої держави. Бажаю, щоб Київ розвивався, ставав ще комфортнішим та безпечнішим, а його жителі завжди відчували гордість за своє місто.

***

Вітаю з Днем Києва! Нехай наше древнє місто завжди залишається символом української державності, свободи та незламності. Бажаю киянам міцного здоров’я, родинного затишку та впевненості у майбутньому.

***

Щирі вітання з Днем Києва! Столиця України поєднує величну історію та сучасний ритм життя, залишаючись містом, яке об’єднує людей з усіх куточків країни. Нехай Київ процвітає, а кожен його день буде сповнений добрих справ і нових звершень.

***

З Днем Києва! Бажаю, щоб наша столиця й надалі була прикладом стійкості, розвитку та громадянської єдності. Нехай місто впевнено рухається вперед, зберігаючи свою унікальну атмосферу та історичну спадщину.

***

Вітаю зі святом столиці України! Київ є не лише адміністративним центром держави, а й місцем, де твориться її сучасна історія. Нехай місто розквітає, а його жителі та гості відчувають комфорт, безпеку та гордість за нього.

***

Щиро вітаю з Днем Києва! Бажаю, щоб над Дніпром завжди панували мир і спокій, а золоті куполи столиці залишалися символом надії та віри. Нехай Київ з кожним роком стає сильнішим, сучаснішим і ще більш привабливим для життя.

***

З Днем Києва! Це місто вміє поєднувати повагу до своєї історії з прагненням до розвитку та оновлення. Нехай столиця України продовжує бути осередком культури, науки, освіти та нових можливостей.

***

Вітаю з Днем Києва! Бажаю столиці подальшого розвитку, відбудови та процвітання, а її мешканцям — добробуту, натхнення та впевненості у власних силах. Нехай Київ завжди залишається містом, яке об’єднує, надихає та дарує надію.

Привітання з Днем Києва у віршах

***

Наш Хрещатик славний

Урочисто вбраний:

Зацвіли каштани,

Гомонять фонтани.

І машини крутять шини

Без упину, без упину…

Виринають пішоходи

Із підземних переходів:

Всі такі величні,

Всі такі столичні.

Місто Київ молодіє

І Хрещатиком радіє.

***

Київ — серце України

І найстарше місто в світі,

Хоч пройшов усякі зміни,

Гарний весь — в зимі і в літі.

Там церкви золотобанні,

А в них дзвони міднокуті,

Як задзвонять на світанні,

В Україні всім їх чути.

***

Київ-місто історичне,

Йому вже багато літ.

А воно красиве, вічне,

Навесні каштанів цвіт.

З нього почалась держава

У прадавні ще часи...

В ньому наша міць і слава,

В ньому предків голоси.

***

Зацвіли каштани у моєму місті,

Золотистим цвітом зарясніли в листі.

Цвіт такий хороший, аж вбирає очі,

Зацвіли каштани вчора опівночі.

А під ними ходять вулицею люди.

Зацвіли каштани тут і там, усюди.

Холодку багато, пахощів багато.

У моєму місті гарно, як на свято.

***

Києве, місто величне й ясне,

Серце країни, для нас дороге,

Слава твоя крізь століття іде,

Сонцем надії над світом зійде.

Хай над Дніпром розквітають сади,

Мир і достаток приходять завжди,

Хай оминають тривоги й жалі,

Щастя панує на рідній землі.

Місто звитяги, добра і краси,

Місто любові, наснаги і сили,

Хай процвітаєш на довгі літа,

Києве рідний, столице свята!

Привітання з Днем Києва у листівках

