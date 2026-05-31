С Днем Киева 2026: лучшие поздравления в прозе, стихах и открытках

08:12, 31 мая 2026
Что пожелать на День Киева близким и знакомым — подборка красивых поздравлений в прозе, стихах и открытках.
В воскресенье, 31 мая, украинцы отмечают День Киева. В 2026 году столице исполняется 1544 года со дня её символического основания. Несмотря на сложные обстоятельства военного времени, город продолжает жить, развиваться и оставаться символом украинской государственности и несокрушимости.

Согласно традиционной версии, основание города связывают с 482 годом и легендой о братьях Кие, Щеке, Хориве и их сестре Лыбеди, которые выбрали для поселения живописные холмы над Днепром. Официальная традиция празднования Дня Киева берет начало с 1982 года, когда столица торжественно отметила свое 1500-летие. С тех пор праздник ежегодно отмечают в последнее воскресенье мая.

Как писала «Судебно-юридическая газета», по случаю Дня Киева в столице пройдет ряд тематических мероприятий культурного, спортивного и просветительского направления. Однако из-за военного положения традиционных массовых празднований городского масштаба проводить не будут. Все мероприятия будут организованы с соблюдением требований безопасности и с учетом возможных воздушных угроз.

Мы собрали лучшие поздравления с Днем Киева в прозе, стихах и открытках, которые помогут создать праздничное настроение и подарить теплые эмоции близким.

Поздравления с Днем Киева в прозе

Поздравляю с Днем Киева! Желаю мира, благополучия и уверенности в завтрашнем дне. Пусть столица Украины остается городом силы, развития и новых возможностей для каждого ее жителя. Пусть Киев и дальше вдохновляет своей историей, красотой и несокрушимостью.

Искренне поздравляю с Днем Киева! Этот город стал свидетелем многих выдающихся событий и продолжает оставаться сердцем нашего государства. Желаю, чтобы Киев развивался, становился еще более комфортным и безопасным, а его жители всегда испытывали гордость за свой город.

Поздравляю с Днем Киева! Пусть наш древний город всегда остается символом украинской государственности, свободы и несокрушимости. Желаю киевлянам крепкого здоровья, семейного уюта и уверенности в будущем.

Искренние поздравления с Днем Киева! Столица Украины объединяет величественную историю и современный ритм жизни, оставаясь городом, который объединяет людей со всех уголков страны. Пусть Киев процветает, а каждый его день будет наполнен добрыми делами и новыми достижениями.

С Днем Киева! Желаю, чтобы наша столица и дальше была примером стойкости, развития и гражданского единства. Пусть город уверенно движется вперед, сохраняя свою уникальную атмосферу и историческое наследие.

Поздравляю с праздником столицы Украины! Киев является не только административным центром государства, но и местом, где создается его современная история. Пусть город расцветает, а его жители и гости ощущают комфорт, безопасность и гордость за него.

Искренне поздравляю с Днем Киева! Желаю, чтобы над Днепром всегда царили мир и спокойствие, а золотые купола столицы оставались символом надежды и веры. Пусть Киев с каждым годом становится сильнее, современнее и еще более привлекательным для жизни.

С Днем Киева! Этот город умеет сочетать уважение к своей истории со стремлением к развитию и обновлению. Пусть столица Украины и дальше остается центром культуры, науки, образования и новых возможностей.

Поздравляю с Днем Киева! Желаю столице дальнейшего развития, восстановления и процветания, а ее жителям — благополучия, вдохновения и уверенности в собственных силах. Пусть Киев всегда остается городом, который объединяет, вдохновляет и дарит надежду.

Поздравления с Днем Киева в стихах

Наш Крещатик славный
Торжественно нарядный:
Зацвели каштаны,
Шумят фонтаны.
И машины крутят шины
Без устали, без устали...
Появляются пешеходы
Из подземных переходов:
Все такие величавые,
Все такие столичные.
Город Киев молодеет
И Крещатиком гордится.

Киев — сердце Украины
И древнейший город в мире,
Хоть прошел через перемены,
Прекрасен весь — зимой и летом.
Там церкви златоглавые,
А в них колокола медные,
Как зазвонят на рассвете —
Во всей Украине их слышно.

Киев — город исторический,
Ему уже немало лет.
А он красивый, вечный,
Весной каштанов цвет.
С него началось государство
Еще в древние времена...
В нем наша сила и слава,
В нем предков голоса.

Зацвели каштаны в моем городе,
Золотистым цветом расцвели в листве.
Цвет такой прекрасный, что радует глаза,
Зацвели каштаны вчера в полночь.
А под ними ходят по улицам люди.
Зацвели каштаны здесь и там, повсюду.
Прохлады много, ароматов много.
В моем городе красиво, словно в праздник.

Киев, город величавый и светлый,
Сердце страны, для нас дорогой,
Слава твоя сквозь столетия идет,
Солнцем надежды над миром взойдет.

Пусть над Днепром расцветают сады,
Мир и достаток приходят всегда,
Пусть обходят тревоги и беды,
Счастье царит на родной земле.

Город побед, добра и красоты,
Город любви, вдохновения и силы,
Пусть процветаешь на долгие годы,
Киев родной, столица святая!

Поздравления с Днем Киева в открытках

 

