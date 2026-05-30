Бывшего врача сборной США по спортивной гимнастике приговорили к 175 годам лишения свободы

Суд в США вынес приговор бывшему врачу национальной сборной по спортивной гимнастике Лоуренсу Нассару.

В США после беспрецедентного семидневного судебного слушания, в ходе которого более 150 молодых женщин публично выступили с заявлениями о сексуальном насилии, которое совершил доктор Лоуренс Г. Нассар, бывший врач сборной США по спортивной гимнастике, судья приговорил его к наказанию в виде лишения свободы сроком до 175 лет, пишет NBC News.

По данным следствия, он десятилетиями совершал сексуальное насилие над спортсменками под видом медицинских процедур. Всего о насилии с его стороны заявили более 150 женщин и девушек, а впоследствии число известных пострадавших превысило 250 человек.

Помимо приговора в 175 лет лишения свободы по делу о сексуальном насилии, Нассар также получил федеральный приговор — 60 лет тюрьмы за хранение детской порнографии и сокрытие доказательств. Суд постановил, что наказания будут исполняться последовательно, фактически гарантируя ему пожизненное заключение.

В 2024 году Министерство юстиции США согласилось выплатить почти 139 миллионов долларов компенсаций пострадавшим из-за ненадлежащего расследования дела Федеральным бюро расследований. Ранее отдельные многомиллионные компенсации также выплатили USA Gymnastics, Олимпийский комитет США и Университет штата Мичиган.

