Некоторым пенсионерам доплачивают по 321 грн ежемесячно: кто имеет право на надбавку

Части пенсионеров гарантированно доплачивают 10% к пенсии — кого это касается и куда обращаться.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Часть украинских пенсионеров может рассчитывать на дополнительные ежемесячные выплаты благодаря статусу почетного донора. Законодательство предусматривает специальную надбавку к пенсии для граждан, получивших нагрудный знак и удостоверение «Почетный донор Украины» или «Почетный донор СССР».

Донором крови может стать любой совершеннолетний гражданин Украины, успешно прошедший медицинское обследование и не имеющий противопоказаний к донации. В то же время для получения почетного статуса необходимо безвозмездно сдать кровь или ее компоненты в объемах, установленных законом. Звание присваивается лицам, которые сдали не менее 40 максимально допустимых доз крови, не менее 60 доз плазмы или 40 доз клеток крови, в частности эритроцитов, лейкоцитов либо тромбоцитов.

Для обладателей такого статуса предусмотрена специальная пенсионная надбавка. Ее размер составляет 10% прожиточного минимума на одного человека. Поскольку сумма привязана к социальным стандартам, она пересматривается вместе с изменением бюджетных показателей. В 2026 году ежемесячная доплата для почетных доноров составляет 321 гривну.

При этом данная выплата не назначается автоматически. Для ее оформления пенсионеру необходимо обратиться в органы Пенсионного фонда Украины и подать соответствующее заявление. Вместе с заявлением нужно предоставить документ, удостоверяющий личность, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика, а также удостоверение почетного донора.

Порядок предоставления льгот для доноров претерпел существенные изменения после вступления в силу Закона «О безопасности и качестве донорской крови и компонентов крови», который был принят в рамках гармонизации украинского законодательства с нормами Европейского Союза.

С 25 января 2026 года для лиц, которые будут получать статус почетного донора после этой даты, больше не действует ряд ранее предусмотренных льгот. Среди них — дополнительный оплачиваемый выходной день после сдачи крови, повышенные выплаты в период временной нетрудоспособности, специальные доплаты к стипендиям и надбавки к пенсии за статус почетного донора.

В то же время изменения не коснулись граждан, которые оформили статус почетного донора до 25 января 2026 года. Они сохраняют право на все ранее назначенные выплаты, в том числе на ежемесячную доплату к пенсии в размере 10% прожиточного минимума.

Напомним, «Судебно-юридическая газета» писала, что в Украине хотят усилить ответственность за нарушения правил в сфере донорства крови — от несоблюдения технологий хранения и тестирования крови до ее передачи неуполномоченным медицинским учреждениям. Для должностных лиц могут ввести штрафы до 34 тысяч гривен, а за повторные нарушения — даже запрет занимать определенные должности.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.