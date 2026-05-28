Штрафы до 34 тысяч грн: в Украине собираются усилить ответственность за нарушение правил донорства крови

За нарушения при хранении, тестировании и передаче донорской крови могут ввести штрафы до 34 тысяч грн.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Украине предлагают существенно усилить ответственность за нарушение правил в сфере донорства крови — от несоблюдения технологий хранения и тестирования крови до ее передачи неуполномоченным медучреждениям. Для должностных лиц могут ввести штрафы до 34 тысяч грн, а за повторные нарушения — даже запрет занимать определенные должности.

Усиление ответственности в сфере донорства крови

Комитет Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования поддержал правительственный законопроект №13630 об усилении ответственности за нарушение законодательства в сфере донорства крови и компонентов крови.

Документ разработал Кабмин во исполнение статьи 428 Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом. Его цель — приблизить украинское законодательство к принципам права ЕС в сфере служб крови.

Какие штрафы предлагают за нарушения в сфере донорства крови

Законопроект предусматривает введение дифференцированной административной ответственности за нарушение требований по заготовке, тестированию, переработке, хранению, распределению и реализации донорской крови и компонентов крови.

В частности, за нарушение технологического процесса заготовки, тестирования, переработки и хранения донорской крови и ее компонентов предлагается штраф для должностных лиц субъектов системы крови или учреждений здравоохранения, оказывающих услуги по трансфузии крови и/или компонентов крови, в размере от одной до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (от 17 тысяч до 34 тысяч грн).

Также законопроектом предлагается установить ответственность за распределение и реализацию донорской крови и компонентов крови, предназначенных для трансфузии, неуполномоченным учреждениям здравоохранения. За такое нарушение для должностных лиц субъектов системы крови предусмотрен штраф от 100 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 1700 до 5100 грн).

В случае повторного совершения такого нарушения в течение года штраф предлагается увеличить до размера от 300 до 600 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 5100 до 10 200 грн) с дополнительным наказанием в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком на один год.

Какие изменения предлагают в Уголовный кодекс

Кроме того, законопроект предусматривает изменения в Уголовный кодекс Украины. Предлагается уточнить положения статьи 144 УК относительно насильственного принуждения к донорству крови или компонентов крови и изъятия крови или компонентов крови путем обмана с целью использования человека как донора.

Также документом предлагается усилить санкции за такие действия. В частности, штраф в статье 144 УК предлагается изменить с действующего “до пятидесяти” необлагаемых минимумов доходов граждан на “от одной тысячи до двух тысяч” необлагаемых минимумов (от 17 тысяч до 34 тысяч грн).

Комитет по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования принял решение рекомендовать главному Комитету Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности поддержать законопроект и рекомендовать парламенту принять его в первом чтении. Также депутаты призвали ускорить рассмотрение документа в комитете и его внесение в сессионный зал парламента.

Законопроектом предусмотрено, что закон вступит в силу со дня его опубликования, однако будет введен в действие через год после прекращения или отмены военного положения в Украине.

Действующий закон о донорстве крови

Напомним, в 2020 году Верховная Рада приняла закон о донорстве крови и компонентов крови, который предусматривает модернизацию отрасли, приведение ее к европейским стандартам, замену устаревшего оборудования, усиление контроля за качеством крови и развитие системы безвозмездного донорства.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.