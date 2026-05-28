Ограничат ли пользование электросамокатами для детей: в Раде дорабатывают новые правила

Депутаты планируют дополнительно проработать правила пользования электросамокатами для несовершеннолетних после дискуссии с МВД и Нацполицией.

Комитет Верховной Рады по вопросам транспорта и инфраструктуры во время заседания рассмотрел подготовленный ко второму чтению законопроект №3023 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно совершенствования регулирования отношений в сфере обеспечения безопасности отдельных категорий участников дорожного движения (пользователей персонального легкого электротранспорта, велосипедистов и пешеходов)». Окончательное решение по документу депутаты решили принять на следующем заседании Комитета.

Во время обсуждения народные депутаты задали вопросы представителям Министерства внутренних дел и Национальной полиции, которые касались прежде всего условий пользования персональным легким электротранспортом детьми и несовершеннолетними.

Какие ограничения для электросамокатов и несовершеннолетних обсуждали депутаты

В частности, участники заседания обсуждали возможность установления возрастных ограничений, вопрос разрешения или запрета движения электросамокатов и другого легкого электротранспорта по тротуарам, велосипедным дорожкам, обочинам и проезжей части, а также ответственность за нарушение Правил дорожного движения.

Отдельное внимание депутаты уделили необходимости информационных и образовательных мероприятий для несовершеннолетних пользователей электросамокатов. В Комитете подчеркнули важность формирования базовых навыков безопасного поведения на дороге на фоне роста количества ДТП с участием такого транспорта.

Во время заседания членам Комитета предоставили согласованную позицию МВД и Национальной полиции относительно законопроекта. В итоге депутаты решили дополнительно проработать предложения ведомств на заседании подкомитета по вопросам безопасности дорожного движения и безопасности на транспорте.

Что предусматривает законопроект №3023 об электросамокатах

Ранее «Судебно-юридическая газета» сообщала, что законопроект №3023, подготовленный ко второму чтению, должен впервые на уровне закона урегулировать статус персонального легкого электротранспорта и его пользователей.

Документ предлагает внести изменения в Закон Украины «О дорожном движении» и ввести отдельное понятие — «пользователи персонального легкого электротранспорта». Речь идет о лицах, которые передвигаются на одно-, двух- или трехколесных электрических транспортных средствах, за исключением инвалидных колясок и электровелосипедов.

Законопроект предусматривает, что пользователям электросамокатов и другого легкого электротранспорта разрешат двигаться по велосипедным дорожкам, а при их отсутствии — по обочине или краю проезжей части дороги по направлению транспортного потока.

Для этой категории участников дорожного движения предлагается установить ряд обязанностей. В частности, речь идет об использовании технически исправного транспорта, наличии световозвращателей, обязательном использовании фонаря в темное время суток, запрете пользования телефоном во время движения и управления в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения.

Также предусмотрен запрет перевозки пассажиров, если такая возможность прямо не предусмотрена конструкцией транспортного средства.

Кроме того, законопроект предлагает распространить на пользователей электротранспорта административную ответственность за нарушение правил дорожного движения по аналогии с ответственностью, установленной для велосипедистов и пешеходов в соответствующих статьях КУоАП.

Почему законопроект об электросамокатах до сих пор не приняли

Законопроект №3023 был зарегистрирован в Верховной Раде еще в 2020 году. В сентябре того же года парламент принял его за основу, однако документ до сих пор не принят окончательно.

На фоне затягивания рассмотрения документа в Украине продолжает расти количество электросамокатов и другого персонального легкого электротранспорта, а также ДТП с их участием.

По данным, которые ранее приводила «Судебно-юридическая газета», только в 2025 году в Украине было зафиксировано 845 дорожно-транспортных происшествий с участием такого транспорта. В этих авариях погибли 19 человек, еще 912 получили травмы.

Будет ли сертификация электросамокатов в Украине

Ранее в материале «Судебно-юридической газеты» поднимался вопрос возможного введения для электросамокатов технического контроля — по аналогии с автомобилями.

Однако в Министерстве развития общин и территорий Украины сообщили, что в ближайшее время персональный легкий электротранспорт не будет подлежать обязательной сертификации как полноценное колесное транспортное средство.

После публикации материала о возможном введении сертификации электротранспорта на сайте Кабинета Министров была зарегистрирована петиция об обязательной сертификации электросамокатов и внедрении курсов для их пользователей.

Судебная практика относительно электросамокатов в Украине

В то же время украинские суды все чаще рассматривают электросамокаты как источник повышенной опасности.

Так, по делу №522/21504/25 Одесский апелляционный суд оставил без изменений решение суда первой инстанции, которым водителя прокатного электросамоката Jet оштрафовали на 17 тысяч грн и лишили права управления транспортными средствами сроком на один год за управление в состоянии алкогольного опьянения.

Суд отметил, что электросамокат является транспортным средством независимо от мощности двигателя, а запрет управления в состоянии опьянения распространяется на всех участников дорожного движения.

В другом деле №295/18660/25 Богунский районный суд Житомира рассматривал гражданский иск относительно ДТП между электросамокатом Jet и автомобилем Nissan Leaf. Суд признал использование электросамоката деятельностью, создающей источник повышенной опасности, и взыскал с водителя самоката 23 тысячи грн материального и 3 тысячи грн морального ущерба в пользу владельца автомобиля.

