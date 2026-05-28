  1. В Украине

Как задекларировать покупку иностранной валюты на зарплату — разъяснение НАПК

19:23, 28 мая 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Офис добросовестности объяснил, как правильно отражать обмен гривны на валюту в декларации, чтобы избежать ошибок.
Как задекларировать покупку иностранной валюты на зарплату — разъяснение НАПК
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Покупка иностранной валюты за заработанные средства — распространенная практика сохранения сбережений. В то же время при заполнении декларации у декларантов часто возникают вопросы, как корректно отразить такие операции. Разъяснения по этому поводу предоставили в Офисе добропорядочности НАПК.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Пример ситуации

Если в течение года лицо получило 1 млн грн заработной платы и часть этих средств (эквивалент 400 тыс. грн) обменяло на доллары США, которые по состоянию на 31 декабря хранятся наличными или на валютном счете, это не создает нового дохода.

Как это отражается в декларации

Раздел 11 «Доходы»

В этом разделе указывается только фактически полученный доход — в приведенном примере это 1 млн грн заработной платы. Обмен части средств на иностранную валюту не увеличивает доход и отдельно не отражается.

Раздел 12 «Денежные активы»

Здесь декларируются все имеющиеся денежные активы по состоянию на конец отчетного периода: наличная иностранная валюта, остатки на банковских счетах и т. п. Если их сумма превышает установленный порог в 50 прожиточных минимумов, информация о них подлежит обязательному внесению в декларацию.

Другие разделы декларации

Раздел, касающийся расходов, в таком случае не заполняется. Покупка валюты за собственные средства не считается расходом, поскольку не происходит безвозвратного выбытия имущества — меняется лишь форма актива с гривны на иностранную валюту.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

деньги зарплата НАПК валюта

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Верховный Суд обязал клиента банка вернуть более 7,4 тысячи евро, ошибочно зачисленных из-за сбоя системы

Верховный Суд оставил в силе решение о взыскании с клиента банка более 7,4 тыс. евро, ошибочно зачисленных из-за сбоя банковской системы.

Ратификация Соглашения о займе: кто на самом деле будет возвращать 90 млрд евро кредита ЕС

Объединение Соглашения о займе и Меморандума в один пакет заставило парламент ратифицировать не только кредит, но и обязательные НДС на посылки и новые налоги для ФОП.

Оккупация города не освобождает работодателя от обязанности платить зарплату: позиция Верховного Суда

ВС отметил, что оккупация и боевые действия не освобождают работодателя от обязанности провести полный расчёт с работником, если трудовой договор не был приостановлен.

Совладельцы рискуют получить новые долги и штрафы: законопроект о жилищном фонде раскритиковали

В замечаниях к законопроекту говорится о рисках для ОСББ и возможном усложнении самостоятельного управления домами.

Председатель ВС Станислав Кравченко: хозяйственные суды стали важным элементом экономической стабильности Украины

В Киеве стартовала международная конференция к 35-летию хозяйственных судов Украины.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]