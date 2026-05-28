Как задекларировать покупку иностранной валюты на зарплату — разъяснение НАПК

Офис добросовестности объяснил, как правильно отражать обмен гривны на валюту в декларации, чтобы избежать ошибок.

Покупка иностранной валюты за заработанные средства — распространенная практика сохранения сбережений. В то же время при заполнении декларации у декларантов часто возникают вопросы, как корректно отразить такие операции. Разъяснения по этому поводу предоставили в Офисе добропорядочности НАПК.

Пример ситуации

Если в течение года лицо получило 1 млн грн заработной платы и часть этих средств (эквивалент 400 тыс. грн) обменяло на доллары США, которые по состоянию на 31 декабря хранятся наличными или на валютном счете, это не создает нового дохода.

Как это отражается в декларации

Раздел 11 «Доходы»

В этом разделе указывается только фактически полученный доход — в приведенном примере это 1 млн грн заработной платы. Обмен части средств на иностранную валюту не увеличивает доход и отдельно не отражается.

Раздел 12 «Денежные активы»

Здесь декларируются все имеющиеся денежные активы по состоянию на конец отчетного периода: наличная иностранная валюта, остатки на банковских счетах и т. п. Если их сумма превышает установленный порог в 50 прожиточных минимумов, информация о них подлежит обязательному внесению в декларацию.

Другие разделы декларации

Раздел, касающийся расходов, в таком случае не заполняется. Покупка валюты за собственные средства не считается расходом, поскольку не происходит безвозвратного выбытия имущества — меняется лишь форма актива с гривны на иностранную валюту.

