  В Україні

Як задекларувати купівлю іноземної валюти за зарплату – роз’яснення НАЗК

19:23, 28 травня 2026
Офіс доброчесності пояснив, як правильно відображати обмін гривні на валюту у декларації, щоб уникнути помилок.
Купівля іноземної валюти за зароблені кошти — поширена практика збереження заощаджень. Водночас під час заповнення декларації у декларантів часто виникають питання, як коректно відобразити такі операції. Роз’яснення з цього приводу надали в Офісі доброчесності НАЗК.

Приклад ситуації

Якщо протягом року особа отримала 1 млн грн заробітної плати і частину цих коштів (еквівалент 400 тис. грн) обміняла на долари США, які станом на 31 грудня зберігаються готівкою або на валютному рахунку, це не створює нового доходу.

Як це відображається у декларації

Розділ 11 «Доходи»

У цьому розділі зазначається лише фактично отриманий дохід — у наведеному прикладі це 1 млн грн заробітної плати. Обмін частини коштів на іноземну валюту не збільшує дохід і окремо не відображається.

Розділ 12 «Грошові активи»

Тут декларуються всі наявні грошові активи станом на кінець звітного періоду: готівкова іноземна валюта, залишки на банківських рахунках тощо. Якщо їх сума перевищує встановлений поріг у 50 прожиткових мінімумів, інформація про них підлягає обов’язковому внесенню до декларації.

Інші розділи декларації

Розділ, що стосується видатків, у такому випадку не заповнюється. Купівля валюти за власні кошти не вважається витратами, оскільки не відбувається безповоротного вибуття майна — змінюється лише форма активу з гривні на іноземну валюту.

