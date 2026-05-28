  1. В Україні

Генпрокурор Руслан Кравченко повідомив про затримання двох працівників БЕБ: детектив обіцяв «вирішити питання» за $15 тисяч

17:54, 28 травня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Детектив БЕБ вимагав $15 тисяч у фігуранта справи про підроблені гроші, а аналітик — $2 тисячі за допомогу з ліцензією на пальне.
Генпрокурор Руслан Кравченко повідомив про затримання двох працівників БЕБ: детектив обіцяв «вирішити питання» за $15 тисяч
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Правоохоронці викрили двох працівників Бюро економічної безпеки України, яких підозрюють в одержанні неправомірної вигоди. Йдеться про два окремі кримінальні провадження. Про це повідомив Генеральний прокурор Руслан Кравченко.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

За даними слідства, у першому випадку викрито старшого детектива територіального управління БЕБ у Київській області. Слідство вважає, що він вимагав 15 тисяч доларів від чоловіка, який фігурував у справі щодо виготовлення, ввезення та збуту підроблених грошей.

За версією правоохоронців, детектив заявляв, що має достатньо доказів для повторного притягнення чоловіка до кримінальної відповідальності та переконував, що через попередню судимість той «точно опиниться за ґратами». Натомість він запропонував «вирішити питання» за хабар.

Як зазначив Генпрокурор, для організації зустрічей працівник БЕБ надсилав повістки нібито для проведення слідчих дій. За даними слідства, спочатку він отримав 10 тисяч доларів, після чого жодних слідчих дій із чоловіком не проводив. Під час чергової зустрічі із заявником детектива затримали.

В іншому кримінальному провадженні викрито аналітика БЕБ, який раніше працював у податковій службі. За інформацією слідства, до нього звернулася представниця підприємства, якому відмовили у видачі ліцензії на зберігання пального.

Аналітик запропонував допомогу з повторним поданням документів та пообіцяв використати свої зв’язки для впливу на посадовців податкової служби. Після повторного подання документів підприємству видали ліцензію, а працівник БЕБ, за даними слідства, вимагав 2 тисячі доларів «винагороди».

Обох посадовців затримали після одержання коштів у порядку ст. 208 КПК України. Наразі готуються повідомлення про підозру та клопотання до суду про обрання запобіжних заходів.

Дії старшого детектива кваліфіковано за ч. 3 ст. 368 КК України — одержання неправомірної вигоди службовою особою, яка займає відповідальне становище, у великому розмірі. Аналітику БЕБ інкримінують одержання неправомірної вигоди за вплив на ухвалення рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, за ч. 3 ст. 369-2 КК України.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

хабар Генеральний прокурор України бюро економічної безпеки Руслан Кравченко

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Ратифікація Угоди про позику: хто насправді повертатиме 90 млрд євро кредиту ЄС

Об’єднання Угоди про позику та Меморандуму в один пакет змусило парламент ратифікувати не лише кредит, а й обов’язкові ПДВ на посилки та нові податки для ФОП.

Окупація міста не звільняє роботодавця від обов’язку платити зарплату: позиція Верховного Суду

ВС зазначив, що окупація та бойові дії не звільняють роботодавця від обов’язку провести повний розрахунок із працівником, якщо трудовий договір не був призупинений.

Співвласники ризикують отримати нові борги і штрафи: законопроєкт про житловий фонд розкритикували

У зауваженнях до законопроєкту йдеться про ризики для ОСББ та можливе ускладнення самостійного управління будинками.

Голова ВС Станіслав Кравченко: господарські суди стали важливим елементом економічної стабільності України

У Києві стартувала міжнародна конференція до 35-річчя господарських судів України.

Техогляд та сертифікацію для електросамокатів не будуть вводити — розглядають лише варіант зі штрафами

Електросамокати дедалі частіше фігурують у ДТП, однак системного технічного контролю для них поки немає.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]