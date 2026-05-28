Генпрокурор Руслан Кравченко повідомив про затримання двох працівників БЕБ: детектив обіцяв «вирішити питання» за $15 тисяч

Детектив БЕБ вимагав $15 тисяч у фігуранта справи про підроблені гроші, а аналітик — $2 тисячі за допомогу з ліцензією на пальне.

Правоохоронці викрили двох працівників Бюро економічної безпеки України, яких підозрюють в одержанні неправомірної вигоди. Йдеться про два окремі кримінальні провадження. Про це повідомив Генеральний прокурор Руслан Кравченко.

За даними слідства, у першому випадку викрито старшого детектива територіального управління БЕБ у Київській області. Слідство вважає, що він вимагав 15 тисяч доларів від чоловіка, який фігурував у справі щодо виготовлення, ввезення та збуту підроблених грошей.

За версією правоохоронців, детектив заявляв, що має достатньо доказів для повторного притягнення чоловіка до кримінальної відповідальності та переконував, що через попередню судимість той «точно опиниться за ґратами». Натомість він запропонував «вирішити питання» за хабар.

Як зазначив Генпрокурор, для організації зустрічей працівник БЕБ надсилав повістки нібито для проведення слідчих дій. За даними слідства, спочатку він отримав 10 тисяч доларів, після чого жодних слідчих дій із чоловіком не проводив. Під час чергової зустрічі із заявником детектива затримали.

В іншому кримінальному провадженні викрито аналітика БЕБ, який раніше працював у податковій службі. За інформацією слідства, до нього звернулася представниця підприємства, якому відмовили у видачі ліцензії на зберігання пального.

Аналітик запропонував допомогу з повторним поданням документів та пообіцяв використати свої зв’язки для впливу на посадовців податкової служби. Після повторного подання документів підприємству видали ліцензію, а працівник БЕБ, за даними слідства, вимагав 2 тисячі доларів «винагороди».

Обох посадовців затримали після одержання коштів у порядку ст. 208 КПК України. Наразі готуються повідомлення про підозру та клопотання до суду про обрання запобіжних заходів.

Дії старшого детектива кваліфіковано за ч. 3 ст. 368 КК України — одержання неправомірної вигоди службовою особою, яка займає відповідальне становище, у великому розмірі. Аналітику БЕБ інкримінують одержання неправомірної вигоди за вплив на ухвалення рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, за ч. 3 ст. 369-2 КК України.

