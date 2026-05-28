  1. У світі

Чи зобов’язані ресторани безкоштовно подавати воду гостям: справа дійшла до Верховного суду Італії

17:02, 28 травня 2026
Судді вирішували, чи повинні ресторани безкоштовно подавати гостям склянку води з-під крана.
Чи зобов’язані ресторани безкоштовно подавати відвідувачам воду з-під крана? В Італії це питання дійшло до найвищої судової інстанції. Причиною став конфлікт між туристкою та елітним готелем у Доломітових Альпах, де жінці замість звичайної води запропонували лише бутильовану мінеральну за 7 євро.

Після кількох років судової тяганини Верховний суд Італії поставив крапку у справі та фактично підтвердив право закладів самостійно визначати правила обслуговування гостей.

Інцидент стався під час лижного сезону 2019 року в ресторані п’ятизіркового готелю Hotel Sassongher у курортному містечку Корвара. Туристка з Рима попросила подати їй звичайну питну воду з-під крана, однак офіціант запропонував лише мінеральну воду в пляшці.

Після цього жінка звернулася до суду. Вона заявила, що «вода є природним ресурсом і універсальним правом людини», а відмова закладу порушує її права як споживача.

Жінка також стверджувала, що подача питної води має бути частиною базового сервісу — так само як чиста постіль чи мило у ванній кімнаті.

У позові вона вимагала 2700 євро компенсації за моральну та матеріальну шкоду. Однак суди всіх інстанцій, включно з Верховним судом Італії, відмовили їй у задоволенні вимог.

Адвокат готелю Сільвіо Беларді у коментарі ВВС пояснив, що політика закладу передбачає подачу в ресторані лише запечатаної бутильованої води — як і в багатьох дорогих готелях.

За його словами, суд дійшов висновку, що італійське законодавство не зобов’язує ресторани чи готелі безкоштовно подавати відвідувачам воду з-під крана.

Судді також зазначили, що рішення про те, чи подавати таку воду гостям, залишається на розсуд самого закладу.

Адвокат наголосив: якщо гості хотіли скористатися водою з-під крана, вони могли зробити це у самому готелі, але не безпосередньо в ресторані.

суд Італія

