  1. В Україні
  2. / Судова практика

Військова частина оголосила військового таким, що залишив позицію: суд скасував наказ, бо він був у лікарні

15:48, 28 травня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Військовий заявив, що після обстрілу позиції отримав контузію, втратив свідомість і зв’язок, після чого в дезорієнтованому стані залишив позицію та згодом був евакуйований до лікарні.
Військова частина оголосила військового таким, що залишив позицію: суд скасував наказ, бо він був у лікарні
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Житомирським окружним адміністративним судом у справі 240/26371/25 скасовано наказ військової частини про результат розслідування з'ясування причин і обставин самовільного залишення вогневої позиції військовослужбовцем.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Військова частина вважала солдата, який отримав поранення та перебував на лікуванні таким, що самовільно залишив військову частину.

Військовослужбовець не погодився із результатами службового розслідування та звернувся до суду із позовом у якому пояснив, що разом з іншими військовослужбовцями, відповідно до бойового розпорядження командира військової частини, був залучений до організації чергування на бойовій позиції. Бойова позиція була обстріляна різними засобами ураження. Внаслідок обстрілу позивач отримав контузію, втратив свідомість, та його засипало ґрунтом. Опритомнівши позивач зміг самотужки вибратися, але побачив, що на позиції він залишився сам, телефон втратив і не міг ні з ким зв’язатися. Перебуваючи в дезорієнтованому стані, позивач пішов від обстріляних позицій в пошуках допомоги. Згодом його помітили військовослужбовці та надали допомогу. Пізніше він був евакуйований та направлений до міської клінічної лікарні. Перебуваючи у лікарні позивач, повідомив медичному закладу про обставини отримання травми та про військову частину у якій він проходить службу.

Військова частина, виявивши відсутність солдата понад 3 доби, провела службове розслідування, за результатами якого прийняла оскаржуваний наказ, яким встановлено самовільне залишення військової частини військовослужбовцем.

Розглядаючи справу суд з'ясував, що військовій частині було відомо, що позивач перебуває на лікуванні, тобто було відоме місцезнаходження військовослужбовця, однак цим обставинам не було надано оцінки під час проведення службового розслідування. Суд дійшов висновку про скасування оскаржуваного наказу, а також про необхідність зобов'язати військову частину повторно провести службове розслідування, з урахуванням встановлених обставин та висновків, викладених у судовому рішенні.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суд військові Житомир військовослужбовці військова служба

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Окупація міста не звільняє роботодавця від обов’язку платити зарплату: позиція Верховного Суду

ВС зазначив, що окупація та бойові дії не звільняють роботодавця від обов’язку провести повний розрахунок із працівником, якщо трудовий договір не був призупинений.

Співвласники ризикують отримати нові борги і штрафи: законопроєкт про житловий фонд розкритикували

У зауваженнях до законопроєкту йдеться про ризики для ОСББ та можливе ускладнення самостійного управління будинками.

Голова ВС Станіслав Кравченко: господарські суди стали важливим елементом економічної стабільності України

У Києві стартувала міжнародна конференція до 35-річчя господарських судів України.

Техогляд та сертифікацію для електросамокатів не будуть вводити — розглядають лише варіант зі штрафами

Електросамокати дедалі частіше фігурують у ДТП, однак системного технічного контролю для них поки немає.

Родини загиблих військових змушені через суд доводити проживання однією сім’єю: які проблеми виникають

Після загибелі військового українці дедалі частіше змушені через суд доводити право бути членом його сім’ї та отримати належні виплати.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]