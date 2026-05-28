Військова частина оголосила військового таким, що залишив позицію: суд скасував наказ, бо він був у лікарні

Військовий заявив, що після обстрілу позиції отримав контузію, втратив свідомість і зв’язок, після чого в дезорієнтованому стані залишив позицію та згодом був евакуйований до лікарні.

Житомирським окружним адміністративним судом у справі 240/26371/25 скасовано наказ військової частини про результат розслідування з'ясування причин і обставин самовільного залишення вогневої позиції військовослужбовцем.

Військова частина вважала солдата, який отримав поранення та перебував на лікуванні таким, що самовільно залишив військову частину.

Військовослужбовець не погодився із результатами службового розслідування та звернувся до суду із позовом у якому пояснив, що разом з іншими військовослужбовцями, відповідно до бойового розпорядження командира військової частини, був залучений до організації чергування на бойовій позиції. Бойова позиція була обстріляна різними засобами ураження. Внаслідок обстрілу позивач отримав контузію, втратив свідомість, та його засипало ґрунтом. Опритомнівши позивач зміг самотужки вибратися, але побачив, що на позиції він залишився сам, телефон втратив і не міг ні з ким зв’язатися. Перебуваючи в дезорієнтованому стані, позивач пішов від обстріляних позицій в пошуках допомоги. Згодом його помітили військовослужбовці та надали допомогу. Пізніше він був евакуйований та направлений до міської клінічної лікарні. Перебуваючи у лікарні позивач, повідомив медичному закладу про обставини отримання травми та про військову частину у якій він проходить службу.

Військова частина, виявивши відсутність солдата понад 3 доби, провела службове розслідування, за результатами якого прийняла оскаржуваний наказ, яким встановлено самовільне залишення військової частини військовослужбовцем.

Розглядаючи справу суд з'ясував, що військовій частині було відомо, що позивач перебуває на лікуванні, тобто було відоме місцезнаходження військовослужбовця, однак цим обставинам не було надано оцінки під час проведення службового розслідування. Суд дійшов висновку про скасування оскаржуваного наказу, а також про необхідність зобов'язати військову частину повторно провести службове розслідування, з урахуванням встановлених обставин та висновків, викладених у судовому рішенні.

